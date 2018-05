Durch Wald und Flur

Inez Bandoly

Oberkrämer (Inez Bandoly) Gerhard Horn gehört zum festen Stamm der Wegbegleiter der Tour de MOZ. Bereits zum sechsten Mal bereitete er eine schöne Rundreise vor. Er führte eine knapp 50-köpfige Radfahrgruppe an.

„Alles Wiederholungstäter“, sagte Gerhard Horn mit einem Lächeln, als er in viele bekannte Gesichter sah. Aber auch „Neulinge“ waren darunter. Sie sollten in den nächsten Stunden die Umgebung von Oberkrämer und ihrer Besonderheiten kennenlernen, Kulturstätten vergangener Zeiten und Kulturgüter der Gegenwart.

„Ich will keine Kilometer schrubben, sondern bin eher dafür, zu schauen, was die Region für Impulse gibt. Die Teilnehmer der Tour sollen die Sehenswürdigkeiten kennenlernen, aber auch erfahren, wie sich alles verändert hat“, erklärte Gerhard Horn.

Der Startschuss für die zirka 45 Kilometer lange Strecke fiel am Sonnabend bei herrlichem Wetter am Rathaus Hennigsdorf. Der Tross setzte sich zügig in Bewegung. Vor der Gruppe lag eine abwechslungsreiche Strecke mit schönen Wald- und Wiesenwegen. Die Oberkrämertour hatte aber noch etwas ganz Besonderes vorzuweisen, denn es ging entlang der alten Hamburger Poststraße. Dort, wo vor gut 400 Jahren die Postkutschen verkehrten, zeugen heute noch einige Meilensteine von den anfallenden Gebühren.

Den Radlern wehte ein frischer Wind um die Nase. Der Mai bescherte ihnen einen sonnigen Tag. So kam es, dass es auf einigen Sandwegen durch die Trockenheit etwas staubig wurde. Für Tour-de-MOZ-Teilnehmer kein Problem: Die abwechslungsreiche schöne Landschaft entschädigte für jede Strapaze. Die Tour, die zu Beginn durchs Naturschutzgebiet nach Bötzow und weiter durch den Krämer Forst ging, führte auch am Gustav-Büchsenschütz-Stein vorbei, der Wirkungsstätte des 1996 verstorbenen Dichters des Brandenburg-Liedes „Märkische Heide, märkischer Sand“, das er in den 1920er-Jahren in der Jugendherberge Neu-Vehlefanz erdacht haben soll.

Dann wurde es Zeit fürs Essen. „Das muss sein“, sagte Gerhard Horn. Die Gruppe steuerte nach gut zwei Stunden das Gartenhaus Café & Restaurant in Schwante an, um danach gut gestärkt den Mühlensee zu umrunden. Dieser liegt im Landschaftschutzgebiet und bietet geschützten Tierarten Lebensraum.

„Eine sehr schöne Landschaft“, bemerkte nicht nur das Ehepaar Hanosch aus Angermünde. Den Wasserturm am Ende des Sees ließen die Radler hinter sich und bogen den Weg zum Schloss in Schwante rechts ab. Dieser ist nicht sehr breit, weshalb sich der Tross mächtig in die Länge zog. Zügig fuhren alle an dem ehrwürdigen alten Gebäude vorbei, um, wie geplant, pünktlich an der Bäckerei Plentz in Schwante anzukommen. Einige fanden es schade, dass es an dem Schloss lediglich vorbeiging und dass es auch kein Kaffeekränzchen gab. Die Gelegenheit, Kuchen und Brötchen fürs Sonntagsfrühstück zu holen, wurde aber genutzt. „Dafür war einfach zu wenig Zeit, so kurz nach dem Mittagessen, und vor uns liegt noch viel Sehenswertes“, erklärte Tourleiter Horn. Dazu gehörte beispielsweise die Bockwindmühle in Vehelfanz: Dort gab es eine kleine Verschnaufpause. Das Ehepaar Schullmann aus Fürstenwalde suchte sich ein schattiges Plätzchen, während andere die Treppenstufen in die 1945 erbaute Getreidemühle in Angriff nahmen und Windmüllerin Kerstin Rosen sie durchs Objekt führte.

Die wievielte Tour Rolf Bornstein aus Waldsieversdorf in seinem Liegedreirad bereits mitgefahren ist, weiß er gar nicht mehr. „Egal, es ist immer schön“, fand er – auch wenn es für ihn in seinem geländegängigen Gefährt, getreu dem Lied „Märkische Heide, märkischer Sand“, diesmal eben auch über staubige Wege ging.