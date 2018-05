DRK eröffnet festen Standort für Blutspende

dpa

Berlin (dpa) Das Deutsche Rote Kreuz eröffnet an diesem Dienstag in Berlin-Steglitz einen festen Blutspende-Standort.

An jedem Werktag von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr können Freiwillige im Institut für Transfusionsmedizin am Hindenburgdamm Blut spenden, wie das DRK mitteilte. Darüber hinaus bietet das DRK zu wechselnden Terminen auch Spendenmöglichkeiten an anderen Orten der Stadt an. Blutspenden sind auch beim privaten Anbieter Haema möglich. In Berlin betreibt er Blutspendezentren an sechs Standorten. Während das DRK auf Ehrenamtlichkeit setzt, gibt es bei Haema eine Aufwandsentschädigung für Spender.