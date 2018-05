Vergewaltigung: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Odin Tietsche

Liebenwalde (MOZ) Der Mann, der in der Nacht zu Freitag eine Frau in Liebenwalde vergewaltigt und schwer verletzt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montagmorgen auf Nachfrage bestätigte, wurde der Tatverdächtige bereits einem Richter am Amtsgericht Neuruppin vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt an. Ob der 35-jährige Verdächtige sich zu der Tat bereits geäußert hat, konnte Dörte Röhrs nicht sagen.

Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zu Freitag gegen 4 Uhr eine Frau in der Straße Am Grünen Weg vergewaltigt zu haben. Eine Bekannte des Opfers hörte die Schreie der Frau und fand sie kurz darauf schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen.