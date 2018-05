Odin Tietsche

Bötzow (MOZ) Der 16-Jährige, der in der Nacht zu Freitag bei einer Party in Bötzow mit einem Messer auf seine Ex-Freundin eingestochen hat, ist laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs in die psychatrische Anstalt in Neuruppin eingewiesen worden.

Der Jugendliche war in der Nacht zu Freitag gegen 2.40 Uhr mit einem Messer auf seine Ex-Freundin losgegangen und hatte sie verletzt. Die 15-Jährige musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei 17-jährige Jungs, die sich schützend vor das Mädchen gestellt hatten, wurden ebenfalls durch Messerstiche verletzt.