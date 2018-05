Kinder misshandelt? Polizei nimmt Stiefvater fest

Odin Tietsche

Fürstenberg (MOZ) Die Polizei hat am Sonnabend einen Mann am Abend festgenommen, der im Verdacht steht, seine beiden Stiefkinder misshandelt zu haben. Da gegen ihn zudem ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen hatten sich zuvor an die Polizei gewandt, da sie gehört hatten, wie der Mann die Kinder im Haus angebrüllt hatte. Die Kinder flüchteten daraufhin aus dem Haus und erzählten den Zeugen auch davon, wie sie von ihrem Stiefvater geschlagen worden sind. Da die Kinder auch von früheren Übergriffen berichteten, alarmierten die Zeugen die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, versteckte sich der Mann unter der Bettdecke vor der Polizei – er wurde allerdings entdeckt und anschließend überprüft. Dabei stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er sollte für 65 Tage ins Gefängnis. Die Beamten nahmen den mann daraufhin fest und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Gleichzeitig wurde das Jugendamt über den Fall informiert. Die Kinder konnten vorerst bei der Mutter bleiben, das Jugendamt will den Fall nun aber genauer untersuchen. Die Polizei nahm jedenfalls eine Anzeige wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener auf.