Möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Neuruppin entdeckt

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Im Boden an der Neuruppiner Eisenbahnstraße ist womöglich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

In Vorbereitung auf Bauarbeiten wurde dort eine Anomalie im Erdreich festgestellt, die auf einen großen metallischen Gegenstand hindeutet, sagte Gerd Fleischhauer vom staatlichen Munitionsbergungsdienst am Montag. Bereits vor 15 Jahren mussten ganz in der Nähe zwei Fünf-Zentner-Bomben unschädlich gemacht werden. Ob es sich tatsächlich um einen Sprengkörper handelt, wird erst Anfang kommender Woche feststehen. Sollte es eine Bombe sein, wird diese am Donnerstag entschärft. Dafür muss ein Sperrkreis von 1000 Metern um den Fundorteingerichtet werden.

Evakuiert werden müssen dann bis 8 Uhr große Teile der Altstadt und des Neubaugebietes. Betroffen sind davon auch mehrere Schulen, Behörden und Senioreneinrichtungen. Auch alle Verkehrswege sind für die Zeit der Entschärfung gesperrt. Die Stadt Neuruppin bereitet sich derzeit für den Ernstfall vor.

Es werden Sammelpunkte festgelegtund Info-Telefonnummern eingerichtet, an die sich Einwohner mit ihren Fragen wenden können beziehungsweise bei der sie Hilfe erhalten, sollten sie einen Transport aus dem Sperrkreis benötigen.