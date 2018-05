14 Autos brennen in Prenzlauer Berg

dpa

Berlin (dpa) Nach Brandanschlägen auf Autos in Berlin-Prenzlauer Berg sind zwei in der Nacht zu Montag festgenommene Männer wieder freigelassen worden. Das sagte Polizeipräsidenten Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss.

Die beiden 26-Jährigen hätten keine politische Motivation gehabt, so Slowik. Die Männer waren zunächst verdächtig gewesen und „im Rahmen des Absuchens der näheren Umgebung“ gefasst worden, hatte die Polizei mitgeteilt. Gegen 10.00 Uhr am Montag wurden sie entlassen, weil kein dringender Tatverdacht vorliege, so die Polizei.

In der Nacht waren 14 Autos abgebrannt oder durch Feuer schwer beschädigt worden. Ob die Täter aus der linksextremistischen Szene kommen oder unpolitische Randalierer oder Versicherungsbetrüger waren, ist noch unklar. Es gebe keine konkreten Hinweise auf eine politische Motivation, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zusammenhang werde aber auch nicht ausgeschlossen.

Zunächst hatte der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Im Lauf des Tages übernahm ein normales Brandkommissariat die Ermittlungen. In Berlin verüben besonders Linksautonome immer wieder Brandanschläge auf Autos.

Die Täter zündeten gegen 3.00 Uhr in Straßen direkt am Kollwitzplatz mehrere Autos an verschiedenen Stellen an. Slowik sprach von vier Tatorten. Die Flammen breiteten sich aus. Weitere Autos, die neben den anfangs brennenden Wagen parkten, fingen Feuer oder wurden durch die Hitze zerstört.