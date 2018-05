„Karneval der Kulturen“ wechselt Richtung

dpa

Berlin (dpa) Der „Karneval der Kulturen“ zieht in diesem Jahr erstmals unter der finanziellen Obhut des Senats durch die Straßen Berlins.

Das Fest, zu dem am Pfingstwochenende wieder Hundertausende Zuschauer erwartet werden, wird mit 830 000 Euro aus dem Mitteln der Kulturverwaltung gefördert. Der Senat wolle damit „Kontinuität und Verlässlichkeit“ des Festes sichern, sagte Kultur-Staatssekretär Torsten Wöhlert am Montag.

Auch eine andere Premiere gibt es: Die Multikulti-Parade mit mehr als 4000 Teilnehmern in 68 Gruppen wird am Pfingstsonntag nicht wie bisher vom Hermannplatz über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße nach Kreuzberg ziehen - sondern genau andersherum. Damit soll der Umzug vom Straßenfest rund um die Amerika-Gedenkbibliothek entzerrt werden, wie Karnevals-Leiterin Nadja Mau sagte. Startpunkt ist an der Yorck-Ecke Großbeerenstraße.

Geplant sind auch strengere Zugangskontrollen. Sobald 75 Prozent der Kapazität erreicht sind - rechnerisch sind das zwei Personen pro Quadratmeter - sollen je nach Lage einzelne Zugangsstraßen gesperrt werden. Das Straßenfest vom 18. bis 21. Mai wird abgespeckt: Es werde nur noch drei Bühnen geben, 300 Stände bieten wieder Leckerbissen und Kunstgewerbe aus aller Welt.