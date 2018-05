Odin Tietsche

Neuholland (MOZ) Der seit Sonntag vermisste 78-jährige Peter N. aus Neuholland ist am Montagmittag leblos aufgefunden worden.

Der Senior hatte am Sonntagmorgen sein häusliches Umfeld verlassen und war mit einem weinroten Fahrrad in unbekannte Richtung losgefahren. Kurze Zeit später alarmierte die Familie des Mannes die Polizei, die Beamten suchten mit Hubschrauber und Fährtenhunden nach dem 78-Jährigen, leider aber ohne Erfolg.

Am Montagmittag wurde der Mann schließlich leblos in der Eismeerstraße in Neuholland gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Vermissten feststellen.