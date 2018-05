Halbzeit beim Anbau des Feuerwehrdepots

Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Die Richtkrone schwebt über dem zweistöckigen Erweiterungsbau der Glienicker Feuerwehr. Rund 3,8 Millionen Euro kostet der Umbau des Standorts, der seit 2000 besteht und zu klein geworden war. 370 Quadratmeter Nutzfläche werden zusätzlich gewonnen. Auch das bestehende Feuerwehrgebäude war bereits umgebaut worden.

Mit 1,08 Millionen Euro wird das Vorhaben aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) gefördert. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat sich am Montagnachmittag vor Ort über den Baufortschritt informiert. Die Erweiterung des Depots sei „auch ein Ausdruck der Wertschätzung des Engagements aller Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr“, so Schröter. „Die freiwilligen Feuerwehren sind nicht nur unverzichtbar für einen funktionierenden Brand- und Katastrophenschutz, sie stärken auch den Zusammenhalt vor Ort.“ Mit dem Neubau werde „ein starkes Signal an die gute Kinder- und Jugendarbeit“ gesendet.

36 aktive Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr von Glienickezurzeit, nahezu ebenso viele sind es in der Jugendwehr. Auch eine Kinderfeuerwehr haben die Kameraden bereits 2011 ins Leben gerufen.