Torwart Mike Dittrich verhindert Debakel

Ingo Muhme

Eberswalde (MOZ) Im Duell Meisterschaftsfavorit gegen Tabellenkeller unterlag die SG Finow/Lichterfelde nicht unerwartet deutlich 0:3 gegen Forst Borgsdorf. Dabei verhinderte der Finower Mike Dittrich im Tor der Spielgemeinschaft mit tollen Paraden ein höheres Debakel.

Es war die zu erwartende klare Angelegenheit für den Tabellenführer der Kreisoberliga im Spiel zweier Teams, die immer noch Punkte brauchen, um ihre jetzige Tabellensituation zu festigen oder gar noch zu verbessern. Bei bestem Fußballwetter zog der Favorit spielbestimmend fast über die gesamte Zeit seine Kreise und agierte dabei aber irgendwie mit dem Gefühl, nur seinen Stiefel heruntergespielt zu haben. Der Spielgemeinschaft hingegen war zumindest in der Körpersprache nicht groß anzumerken, dass man wenigstens bei der schon vorhanden qualitativen Unterlegenheit mit Hingabe und Kampfkraft dagegenhalten wollte. „Wir waren mit Leidenschaft dabei, aber wir hatten einen Gegner, der taktisch überragend ist. Die sind von oben bis unten top besetzt, da waren wir oft zu hibbelig. Wir müssen unsere Punkte woanders holen.“ nahm Finow/Lichterfeldes Trainer Oliver Touhsaint seine Jungs nach Spielende in Schutz.

Die Partie brauchte schon eine Anlaufphase und kam nach gut zehn Minuten in die Gänge. Forst übernahm zusehends die Kontrolle, trat mit viel Ballsicherheit auf und schob sich mit Diagonalbällen immer mehr in die Gefahrenzone. Ein Freistoß, mittig mit siebzehn Meter Abstand, brachte dann die Gästeführung. Jonny Ratajczak nahm genau Maß und zirkelte die Kugel unhaltbar an der Mauer vorbei in den linken Angel (17.). Finow/Lichterfelde knickte nicht ein, sondern hatte genau eine Minute später die Chance auszugleichen. Doch Borgsdorfs Keeper Alexander Bluhm zeigte die größeren Nerven, als er sich im Eins-gegen-Eins mit Steven Menzel breitmachte und den Schuss abwehren konnte. Doch irgendwie wurde die Begegnung den Makel des Sommerfußballs nicht los. Forst musste aber auch nur das Nötigste tun, um weiterhin in der Spielbestimmung zu bleiben. Zwar zuckte die Spielgemeinschaft sporadisch mit Kontern auf, hätte eventuell sogar auch einen Treffer verdient, mehr aber auch nicht. Kochende Gemüter und Emotionen bekam nur Schiedsrichter Max Steiner zu spüren, der schon mit der einen oder anderen Entscheidung daneben lag. Mit dem 2:0 durch Ivan Bacak hatte Borgsdorf den Sack zum Zumachen schon mal in die Hand genommen. Sein Kopfball an die Lattenunterkante und der folgenden Rettungsaktion durch Keeper Mike Dittrich rief das Schiri-Team auf den Plan. Nach kurzer Beratung gab man den Treffer, da das Spielgerät wohl schon die Linie überschritten hatte (42.).

Das hundertprozentige und vielleicht zu erwartende Aufbäumen der Spielgemeinschaft nach Wiederanpfiff blieb weitestgehend aus. Zwar schaffte man es, sich über einen kleinen Zeitraum in der gegnerischen Hälfte festzusetzten, zwingende Möglichkeiten, bis auf den vielversprechenden Abschluss durch Romano Maass, blieben aber aus. Der eingewechselte Tobias Haugk-Jungnickel machte dann endgültig den Deckel zum hoch verdienten Auswärtsdreier drauf. Seine Schnelligkeit im Laufduell verschaffte ihm die Position, frei am sehr guten Keeper Mike Dittrich vorbeizuschieben (65.). Forst konnte es sich in der Folge noch leisten, sehr gute Möglichkeiten liegen zu lassen. Die prägnanteste Situation hatte der eingewechselte Mohammad Ali Amiri für sich gebucht. Völlig frei, nach Flanke von der linken Seite, schaffte er es, kläglich die Kugel am Tor vorbeizuschieben (85.). Im Gesamten konnte sich die Heimtruppe bei ihrem Keeper Mike Dittrich bedanken, der mit großartigen Paraden der Fels in der Brandung blieb und damit ein mögliches Heimdebakel der abstiegsgefährdeten Spielgemeinschaft verhinderte.

Borgsdorfs Spieler-Trainer Philipp Kühl zeigte sich nach Spielende zufrieden. „Letzte Woche bei der Niederlage in Zepernick hat uns die Einstellung gefehlt. Und dies ist nun mal die Grundlage um erfolgreich zu sein. Heute haben wir engagiert mit Einsatz begonnen und sind früh in Führung gegangen. Das war wichtig und der Gegner hatte dann nicht mehr viel entgegenzusetzen.“ Interessant war nach Ende noch die Antwort auf die Frage nach dem Bestand der Spielgemeinschaft über die jetzige Spielzeit weiter hinaus. Oliver Touhsaint machte es kurz und knackig: „Stand jetzt, bleibt es so.“