Maskierte Gangster schossen im NP-Markt

René Wernitz

Premnitz (MOZ) Schüsse am Freitagabend in der Premnitzer Karl-Marx-Straße: zwei Maskierte raubten kurz vor Ladenschluss, gegen 19.50 Uhr, das Bargeld im NP-Markt. Zunächst hatten sie vor dem Discounter in die Luft geballert, ehe sie eindrangen. Ob mit scharfen oder Schreckschusswaffen teilte die Polizei nicht mit. Im Kassenbereich schossen die Täter nochmals und forderten mit vorgehaltener Waffe von einer Kassiererin die Herausgabe des gesamten Geldes. Die Frau übergab, woraufhin beide Täter zu Fuß flüchteten. Sie sind bislang noch nicht gefasst. Die Polizei bittet unter 03322/2750 um sachdienliche Hinweise bezüglich der Tat sowie vorheriger oder nachträglicher Beobachtungen.