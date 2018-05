Blühender Naturschutz

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Erste Blüten treibt das Projekt von Mike Wanja - und das nicht nur sprichwörtlich. Der Rathenower kann sich über die ersten Blüten an den Bäumen auf seiner Streuobstwiese freuen, die er vor zwei Jahren zwischen Siedlung und weiter Landschaft anlegte.

Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen in alten und ganz verschiedenen Sorten wachsen auf dem mehr als zwei Hektar großen Grundstück als hochstämmige Bäume. „Man kommt in ein Alter, in dem man etwas zurückgeben möchte“, erklärt Wanja sein Vorhaben. Unterstützung fand er dafür beim westhavelländischen Regionalverband des Naturschutzbundes (NABU). „Streuobstbestände bieten für viele Arten von Insekten, Vögeln und Kleintieren ein vielfältiges Biotop“, so der hiesige NABU-Chef René Riep. Ein solches soll nun in Rathenow-Nord entstehen. Zusätzlich zu Wilhelms Christ, Kaiser Wilhelm, Freiherr von Berlepsch, Prinz Alexander, Geflammter Kardinal, Gravensteiner, Edelborsdorfer und den weiteren Obstbäumen, hat Mike Wanja eine Vogelschutzhecke angelegt, die teilweise das Gelände natürlich umranden soll. Die Hecken aus Schlehe, Wildrose, Alter Schneeball, Kornelkirsche und Pfaffenhütchen sollen weitere Nischen für Insekten, Vögel und Co. bieten.

Bewusst ist es Wanja, dass das Projekt wohl erst in der nächsten Generation Früchte tragen wird. Dennoch möchte er heute schon mit seiner Streuobstwiese mehr geben: „Ich möchte, das Kitas und Schulklassen die Möglichkeit haben, hier ein Stück Natur und Gartenkultur kennenzulernen.“ In den kommenden Tagen werden die ersten Bienenvölker ihr neues Quartier erkunden können. Ein großes Storchennest lockt hoffentlich irgendwann erste Adebare ein.

„Mit den Gärten entstanden früher natürliche Pufferzonen zwischen den Äckern der Landwirtschaft und den Siedlungen. Diese Puffer sind durch das Fällen von Obstbäumen und der Ausweitung von Siedlungen weggefallen“, sagt René Riep. Im Altkreis Rathenow gibt es heute noch insgesamt 42 Streuobstwiesen. Allerdings sind davon zehn neu angelegt. „Um die alten Bestände ist es nicht gut bestellt“, so Riep.

Anders als die Wiese in Milow, deren über 100-jähriger Bestand durch Pflege noch gut steht, sind viele auf dem „absterbenden Ast“. Sie bedürfen dringend einer Pflege und einer Nachpflanzung. „Mittelfristig sind sie sonst in rund 20 Jahren verschwunden“, weiß der Naturschützer.