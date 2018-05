Von Guben nach Gubin

dpa

Guben/Gubin (dpa) Die beiden Grenzstädte Guben in Südbrandenburg und Gubin in Polen haben bald eine erste grenzüberschreitende Buslinie. Die Streckenführungen von bestehenden Busverbindungen werden dazu angepasst und in die jeweils andere Stadt hinein verlängert, wie die beiden Städte am Montag in Guben ankündigten. Fahrgäste können die Busse ab dem 11. Juni regulär nutzen.

Die Nahverkehrsunternehmen DB Regio Bus Ost und der polnische Verkehrsbetrieb PKS Zielona Gora betreiben die jeweiligen Strecken. An vielen Stellen haben sie denselben Verlauf.

Ein Ziel ist es, den polnischen Busbahnhof mit dem Gubener Bahnhof zu verknüpfen und die Fahrgastzahlen insgesamt zu erhöhen. Bereits jetzt würden viele Gubiner den Bahnhof nutzen, betonte Gubens Bürgermeister Fred Mahro (CDU). Gubins Rathauschef Bartlomiej Bartczak sagte, dass dieser Schritt hin zu einer grenzüberschreitenden Buslinie schon lange erwartet worden sei.

Ein gemeinsames Ticket für die jeweiligen Strecken gibt es allerdings nicht, die Tarife sind unterschiedlich. Der polnische Anbieter ist auf seiner Strecke etwas günstiger. Die Verkehrsunternehmen sprachen bei der jetzigen Regelung von einem ersten Schritt. Hürden für ein gemeinsames Ticket seien unter anderem rechtliche Unterschiede in beiden Ländern. Ein gemeinsames Ticket werde aber angestrebt, hieß es von PKS Zielona Gora.

Guben und Gubin präsentieren sich seit vielen Jahren verstärkt als gemeinsame Region im Grenzgebiet, als Eurostadt Guben-Gubin. Sie wollen sich so touristisch aber auch wirtschaftlich gegenseitig stärken. Die Neiße trennt beide Kleinstädte. Das heutige Gubin war bis nach dem Zweiten Weltkrieg einst ein Teil Gubens. Mit der Oder-Neiße-Linie als westliche Ländergrenze Polens entstand so die polnische Kleinstadt.

Mit der gemeinsamen Buslinie folgen Guben und Gubin anderen Regionen, die grenzüberschreitenden Nahverkehr bereits haben. Innerhalb Brandenburgs etwa gibt es schon Busse, die von Frankfurt (Oder) ins benachbarte Slubice fahren. Diese Linie besteht nach Angaben der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) seit dem Jahre 2012. Der bestehende Vertrag laufe noch bis September. Beide Seiten - die Gemeinde Slubice und die Frankfurter Stadtverkehrsbetriebe - hätten erklärt, den Vertrag verlängern zu wollen. Die Zahl der Fahrgäste liege seit zwei bis drei Jahren konstant bei knapp 1000 pro Tag. Vor allem Arbeitspendler aus Polen, deutsche Einkaufstouristen und Studierende aus beiden Städten würden die Busse nutzen.

In Guben und Gubin sollen über die jetzige neue Buslinie hinaus weitere Ideen und Lösungen entstehen, um die Mobilität zu verzahnen, wie die Bürgermeister ankündigten. Aus Gubin hieß es, dass auch Elektrobusse eine Option seien. Für die Verkehrsentwicklung gibt es Fördergeld der Europäischen Union. Der Projektzeitrahmen läuft den Angaben zufolge von Anfang 2019 bis Mitte 2020.