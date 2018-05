Rappen auf Französisch am Bollhagen-Gymnasium

Roland Becker

Velten (MOZ) Französischlehrer haben es nicht einfach. Schon seit Schülergenerationen wird behauptet, dass die Sprache schwer zu erlernen sei. Und seit einigen Jahren entwickelt sich der an immer mehr Schulen einziehende Spanischunterricht als Konkurrenz. Das France Mobil, das das Institut Français seit Jahren auf die Reisen zu Schulen schickt, möchte mit Vorurteilen aufräumen und die Sprache lebendig vermitteln. Im Fall des Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums war es jüngst die Aufgabe der 26-jährigen Irène, den Schülern Lust auf ihre Heimatsprache zu wecken. Und weil es sich nun mal ums Französische handelt, reiste sie stilgerecht mit einem Renault Kangoo an.

Im Gepäck hatte die Französisch-Lektorin vor allem Musik, und zwar solche, die bei den Altersgenossen der Veltener Siebt- und Achtklässler gerade in ist. In den Raps und Hiphop-Songs mussten die Jugendlichen in Mannschaften bestimmte Wörter wiederfinden. Laut ihrer Französischlehrerin Anja Blobel „wurden die den Schülern zum Teil noch unbekannten Begriffe in atemberaubender Geschwindigkeit erkannt“. Die Sprachschüler gewannen den Eindruck, dass sie bereits mehr in der fremden Sprache verstehen als gedacht. Lektorin Irène hatte während ihres gesamten Besuchs kein Wort Deutsch geredet. Auch die Lehrerin zog ein positives Fazit: „Der Besuch des France Mobils ist immer wieder eine tolle Abwechslung zum Schulalltag und zeigt den Schülern, dass Französisch zu lernen nicht immer nur öde Grammatik und viel zu viele Vokabeln beinhaltet. Vielmehr geht es darum, sich in der Fremdsprache auszuprobieren und das im Unterricht Gelernte frei anzuwenden.“

Am Bollhagen-Gymnasium kann Französisch neben Russisch als zweite Fremdsprache gewählt werden. Laut Blobel macht dabei Französisch das Rennen. Zwei Drittel lernen diese Sprache, ein Drittel studiert die kyrillischen Buchstaben und die ebenfalls nicht ganz leichte russische Grammatik.