Sperrkreis legt ganze Stadt lahm

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Eine Evakuierung droht am Donnerstag nächster Woche großen Teilen der Neuruppiner Innenstadt. An der Eisenbahnstraße haben Kampfmittelexperten einen verdächtigen Gegenstand im Boden ausgemacht. Sollte es sich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, muss für die Entschärfung ein Sperrkreis eingerichtet werden, von dem mehr als 10 000 Menschen betroffen sind.

Am Montag tagte bereits ein Stab, an dem neben Vertretern der Stadt Neuruppin und dem staatlichen Munitionsbergungsdienst auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung und der Feuerwehr beteiligt waren. In Vorbereitung auf den Bau eines Mehrfamilienhauses ist laut Gerd Fleischhauer vom staatlichen Munitionsbergungsdienst eine Anomalie aufgetreten. Das heißt, die Munitionsexperten, die dort rund 1 600 Löcher bis in fünf Meter Tiefe gebohrt haben, entdeckten im Erdreich einen größeren magnetischen Gegenstand, bei dem es sich um einen Blindgänger handeln könnte. Was es genau ist, steht laut Fleischhauer noch nicht fest. Das soll aber bis Dienstag oder Mittwoch nächster Woche geklärt sein, wenn dieser im Erdreich freigelegt ist.

Die Gefahr, dass es sich um eine Weltkriegsbombe handelt, ist nicht auszuschließen. Immerhin war am Ende des Zweiten Weltkriegs, im April 1945, der ehemalige Neuruppiner Militärflugplatz mehrfach von amerikanischen Bombern angegriffen worden. Nicht jeder Sprengsatz traf dabei sein Ziel, wie Funde auf dem Friedhof beweisen. Auch an der Eisenbahnstraße waren laut Fleischhauer im Jahr 2003, als dort der Wendehammer gebaut wurde, schon zwei Fünf-Zentner-Bomben gefunden und entschärft worden. „Wir müssen mit allem rechnen“, so der Munitionsexperte. Denn bei den Angriffen am Ende des Krieges seien auch Bomben mit Langzeitzündern abgeworfen worden.

Die Stadt Neuruppin ist nun in der Pflicht, für den Ernstfall alles vorzubereiten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss für den Tag der Entschärfung oder kontrollierten Sprengung in einem Umkreis von 1 000 Metern um den Fundort herum ein Sperrkreis eingerichtet werden. Das bedeutet für mehr als 10 000 Einwohner nicht nur, dass sie ab 8 Uhr bis zum Ende der Entschärfung den Sperrkreis verlassen müssen. Auch alle Geschäfte, Behörden, Schulen und Senioreneinrichtung werden geschlossen. Betroffen sind davon ebenfalls das Land- und das Amtsgericht, die Kreisverwaltung und das Rathaus. Lediglich die Polizei darf in ihrer Dienststelle an der Fehrbelliner Straße bleiben, hieß es am Montagnachmittag. Über die mögliche Sperrung muss zudem überregional informiert werden. Denn laut Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs sind davon auch die Ortsdurchfahrten, das Stellwerk der Deutschen Bahn, die Bahnlinien und natürlich der öffentliche Personennahverkehr betroffen. Die Stadtverwaltung wird zudem Sammelplätze einrichten, an denen sich Einwohner während der Entschärfung aufhalten können, sollten sie keine andere Möglichkeit haben, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen. Nicht zuletzt sollen zwei Info-Telefone geschaltet werden. Unter einer Nummer gibt es allgemeine Hinweise zum Sperrkreis und zu Einschränkungen. Unter der anderen können sich alle Neuruppiner melden, die nicht mehr mobil genug sind, um ihre Wohnung selbstständig zu verlassen. Für sie wird der Transport geregelt.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hofft, dass alles ohne Probleme über die Bühne geht, sollte es sich tatsächlich um eine Bombe handeln. „Der größte Erfolg wäre es allerdings, wenn nur eine Badewanne gefunden wird“, so Golde. Das wird sich aber erst Anfang kommender Woche zeigen.