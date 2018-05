Tierschützerin aus Oberhavel leitet jetzt den Landesverband

Thomas Pilz

Tornow (MOZ) Der Landesverband der Tierschützer in Brandenburg hat eine neue Vorsitzende: Ellen Schütze, die Leiterin des Oberhavel-Tierschutzvereins (TSV), wurde für vier Jahre in das Amt gewählt. Sie löst Renate Seidel ab, die aus Alters- und gesundheitlichen Gründen ihren Posten niederlegen musste.

Schütze erklärte gegenüber der GZ, sich intensiv und verstärkt für die Bündelung der Arbeit der 27 Mitgliedsvereine einzusetzen, die im Verband organisiert sind. Außerdem werde sie konsequent die Lobby-Arbeit verstärken. „Man muss gerade die Kommunen und Landkreise immer wieder daran erinnern, dass Tierschutz im Grundgesetz verankert ist“, betonte Ellen Schütze. Zum Beispiel habe sich Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp (SPD) noch nie im Tierheim Tornow blicken lassen.

Die 1965 in Berlin geborene und in Oberkrämer beheimatete Rechtsanwältin will ihr Engagement im TSV Oberhavel keinesfalls ruhen lassen – trotz einer zu erwartenden Mehrbelastung durch den Vorsitz im Landesverband. Im Gegenteil: Mit Herzblut sei sie schon lange Tierschützerin. „Unser Tierschutzverein in Tornow bleibt nicht auf der Strecke, da hängt schließlich mein Herzblut dran“, betont Ellen Schütze.