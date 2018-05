Legenden des Rock im Schlosshof

Dirk Nierhaus

Oranienburg (MOZ) „Creedence Clearwater Revival“ (CCR) galt in den späten 1960ern und frühen 70ern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Mit den Hits wie Suzie Q., Proud Mary, Bad Moon Rising, Who‘ll Stop the Rain und vielen mehr tourt die Band mittlerweile unter dem Namen „Creedence Clearwater Revived“ featuring Johnnie Guitar Williamson wieder verstärkt durch Europa. Am 1. Juni kommt die Band nach Oranienburg.

Und sie bringt zwei Rock-Giganten mit: „The Lords“ und „The Rattles“. Die Lords wurden 1959 in Berlin gegründet, später im Hamburger „Starclub“ mit dem Titel „Die deutschen Beatles“ ausgezeichnet. Die dritte Band, die ab 19 Uhr auf dem Schlosshof spielt, ist „The Rattles“. Die Gruppe um Herbert Hildebrandt und Dicky Tarrach nahm im Herbst 1963 die erste Single auf und ging im Anschluss auf Englandtour mit Little Richard und den noch unbekannten Rolling Stones.

