Gewerbelärm soll untersucht werden

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wie andere Kommunen hat auch Eisenhüttenstadt einen Lärmschutzaktionsplan erstellen müssen. In diesem Plan wurde anhand von Berechnungen festgestellt, an welchen Straßen Anwohner besonders von Straßenverkehrslärm betroffen sind, womöglich auch Dezibel-Grenzwerte überschritten werden. Besonders belastete Straßen wurden auch ermittelt, Gegenmaßnahmen sind bisher jedoch kaum erfolgt. Die Umsetzung an Straßen, die der Stadt Sorgen machen, sei nicht in Gänze geschehen, sagte vor einiger Zeit, Gabriele Haubold, Bereichsleiterin Stadtentwicklung und Stadtumbau, im Ausschuss für Stadtentwicklung.

Zum einen liege das daran, dass für Maßnahmen kein Geld vorhanden sei, zum anderen, dass über Maßnahmen keine Einigkeit hergestellt werden konnte. Gabriele Haubold nannte als Beispiel den Vorschlag, in der Innenstadt auf Straßen flächendeckend Tempo 30 einzuführen, was nicht umgesetzt wurde.

Besonders belastete Straßen sind die gesamte B 112 in der Ortslage Eisenhüttenstadt, die Oderlandstraße, wobei sich da durch den Teilausbau viel ändert und die Beeskower Straße. Die Stadt will nun auf Grundlage des vorhanden Planes weiterarbeiten und den vorhanden Plan evaluieren.

Fortgeschrieben wird derweil der Lärmminderungsplan, der sich auf Gewerbelärm bezieht. „Auf Grund der städtebaulichen Situation der Stadt Eisenhüttenstadt, die geprägt ist durch die unmittelbare Nachbarschaft von Wohnquartieren und eine große Anzahl von Industrie- und Gewerbeflächen, bedarf es auch weiterhin eines Konzeptes zum Gewerbelärm“, begründet die Verwaltung das Verfahren. Das Verfahren, um die Lärmemissionen zu ermitteln, ist in diesem Fall kompliziert. Für eine Fläche, bezogen auf einen Immissionsort in der Nachbarschaft, sei der Zusammenhang einfach herstellbar. Für die komplexe Stadtstruktur, wo Lärmemissionen aus diversen Industrie- und Gewerbeflächen in ihrer Wirkung auf diverse Immissionsorte dargestellt werden müssen, sei dagegen eine komplizierte Optimierungsrechnung erforderlich. (lö)