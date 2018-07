Meister und Aufsteiger wieder im Training

Jörg Jankowsky

Petersdorf-Eggersdorf (MOZ) Mit einer ersten lockeren Trainingseinheit am Mittwoch endete für die Kicker von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, den amtierenden Meister der Fußball-Landesliga Nord und Aufsteiger in die Brandenburg-Liga, die knapp vierwöchige Sommerpause. Noch immer sind die emotionalen Bilder der furiosen Meister- und Aufstiegsfeierlichkeiten vom 16. Juni, dem bisher größten Fußball-Erfolg in Petershagen-Eggersdorf, allgegenwärtig.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Zeug haben, um auch in der Brandenburgliga bestehen zu können“, sagte Cheftrainer Roman Sedlak. „Ich bin guter Dinge, denn so wie meine Jungs in die Brandenburg-Liga aufsteigen wollten, so haben sie jetzt auch den Willen, kein Punktlieferant zu werden. Das gilt für alle, von der Nummer 1 bis zur Nummer 25“, wurde Sedlak in der jüngsten Ausgabe der Fußballwoche zitiert.

Mit nur geringfügigen Personalveränderungen geht der Doppeldorf-Kader ab sofort in die Vorbereitungsphase. Fünfmal pro Woche wird trainiert und gespielt. Das Trainer-Duo Roman Sedlak und Maik Fochler hat ein ambitioniertes und abwechslungsreiches, aber ebenso schweißtreibendes Programm auf die Beine gestellt. Unter anderem findet am Stienitzsee ein Biathlon statt. Neben einem geselligen Mannschaftsabend stehen insgesamt sieben Testspiele sowie die Teilnahme am Fußball-Sparkassen-Cup des FSV Blau-Weiß Wriezen im Vorbereitungsplan. Das erste Testspiel steigt am 21. Juli im heimischen Waldstadion gegen den Berliner Oberligisten SV Lichtenberg um14 Uhr.