Brüsseler Spitzen

Brüssel (MOZ) Doch, die Nato gibt es noch. Die Vertreter der Mitgliedstaaten verfassen Kommuniqués, treffen Entscheidungen. Doch was das alles wert ist, welchen Bestand ihre Beschlüsse haben, wissen sie nur bis zum nächsten Tweet des US-Präsidenten. Und dieser hat ein fortwährendes Mitteilungsbedürfnis, das sich nicht daran stört, Verbündete zu desavouieren, als schmarotzende Trittbrettfahrer in den Senkel zu stellen – um anschließend zu sagen, wie sehr er doch Angela Merkel schätze und die Deutschen achte.

Es fällt schwer, Donald Trump ernst zu nehmen. Und doch: Es führt kein Weg an ihm vorbei. Wie er handelt und wie er sich gibt, hat weltweite Auswirkungen. Man kann ihn nicht einfach vor die Tür bitten mit der Maßgabe, sich erst einmal zu beruhigen. Deshalb brauchen die Verbündeten, dieser Nato-Gipfel hat es noch einmal gezeigt, eine klare Vorstellung ihrer eigenen Interessen, ein Höchstmaß an Verständigung untereinander und eine angemessene Hartnäckigkeit in der Abwehr der größten Zumutungen. Man kann es nicht oft genug sagen: Die europäischen Nato-Partner müssen mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen – wenn es geht, mit diesem Präsidenten, wenn nicht, dann ohne oder sogar gegen ihn.