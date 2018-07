Lennox darf kostenfrei mittrainieren

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Der zehnjährige Len-­nox Sengstock ist glücklicher Gewinner der Inkontakt-Verlosung der Stadtsparkasse und kann nun kostenfrei an der Michael-Rummenigge-Fußballschule in den Herbstferien teilnehmen. Unter Anleitung des ehemaligen Bundesliga-Profifußballers Michael Rummenigge und dessen Trainerkollegen findet das fünftägige Camp vom 22. bis 26. Oktober auf dem Areal des Schwedter Stadions Heinrichslust statt – dann als offizielle Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes.

Der FC Schwedt konnte sich bei der Inkontakt am Messesonntag Anfang Juni einen Tag lang am Stand der Stadtsparkasse präsentieren. Neben der Verlosung der Campteilnahme sorgte dort ein Kickertisch für reges Interesse. Und die Stadtsparkasse hatte für den Verein noch eine besondere Überraschung parat: Sie überreichte dem FC Schwedt in diesem Rahmen zusätzlich einen 10 000-Euro-Spendenscheck.

Wie aktuelle Recherchen ergaben (siehe oben stehenden Text) dürfen Verantwortliche und Teilnehmer sehr optimistisch sein, dass der neue Platz am Park Heinrichslust bis zum Camp fertig sein wird. Dann besteht an fünf Tagen und in insgesamt acht zweistündigen Trainingseinheiten die Möglichkeit, unter versierter Anleitung das fußballerische Können zu verfeinern und zu erweitern. Im Teilnahmepreis sind eine komplette Ausrüstung mit Trikot, Shorts und Stutzen sowie tägliches Mittagessen enthalten.

Es wird einen Soccer-Fun-Park und eine Radaranlage geben, mit der die Nachwuchskicker ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen können. Für jeden sind am Ende Pokal und Medaille sowie eine Urkunde mit persönlichem Foto versprochen. Zudem kann während der Woche das Michael-Rummenigge-Fußballabzeichen abgelegt werden. Gedacht ist das Camp für Inte-­ressenten zwischen 5 und 15 Jahren, ausdrücklich für Jungen und Mädchen. Vereinsmitgliedschaft ist keine Voraussetzung.

Für alle, die nicht an der Verlosung teilnehmen konnten oder dort kein Glück hatten, ist eine Anmeldung noch über den FC Schwedt oder im Internet unter www.fussball-schule.de möglich.