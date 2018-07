Zweite Auflage des Altstadtfestes

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Premiere im vergangenen Jahr war ermutigend, nun soll es in diesem Jahr eine Forstsetzung geben: Die beiden Gastronome Torsten Maeding und Hartmut Rose organisieren auch in diesem Jahr ein Altstadtfest in Fürstenberg. Es findet am 17. und 18. August statt.

Als im vergangenen Jahr die Bürgervereinigung Fürstenberg bekannt gab, dass es künftig kein Brückenfest mehr geben würde, da wollten sich die beiden Gastronome Torsten Maeding und Hartmut Rose, die sich den Termin sowieso freigehalten hatten, nicht damit zufrieden geben. Sie veranstalteten an dem Brückenfest-Wochenende, traditionell eine Woche vor dem Stadtfest, ein Altstadtfest. „Wir waren von der Premiere so überzeugt, dass wir unbedingt ein zweites Altstadtfest folgen lassen wollten“, sagt Torsten Maeding. Den Wort folgen nun Taten. An ausgewählten Stellen in der Stadt hängen schon Banner, dass am 17. und 18. August auf dem Marktplatz in Fürstenberg wieder ausgelassen gefeiert werden kann.

„Große Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir eigentlich nicht vorgenommen. Wir haben einiges etwas attraktiver gemacht“, sagt Torsten Maeding. „Wir haben versucht, alles in der Region zu lassen.“ Das gilt natürlich für die gastronomische Versorgung, wo die Besucher vom Fisch, Eis, Kuchen bis hin zu Gegrilltem eine breite Palette erwartet. Neben der gastronomischen Versorgung ist der Schaustellerbetrieb Müller aus Fürstenberg mit vor Ort. Aber auch beim Bühnenprogramm haben sich die Veranstalter bei der Auswahl der Künstler regional orientiert.

Los geht es am Freitag, dem 17. August, um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Im Wechsel mit einem DJ sorgen Fräulein Biene und Band aus Müllrose für Stimmung. Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung kann bis 2 Uhr gefeiert werden. Torsten Maeding lobt in diesem Zusammenhang die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt. „Das lief ohne Probleme.“

Am Sonnabend, dem 18. August, geht es um 14 Uhr weiter. Das Bühnenprogramm bestreiten dann zunächst Kinder der Kita Wilhelmina und der Fürstenberger Männergesangverein Germania. Am späteren Nachmittag wird dann Denise Blume auftreten und Schlager singen. „Ronny Gander konnten wir leider nicht engagieren, der hatte schon einen anderen Termin“, erklärt Torsten Maeding. Besonders freut er sich auf den Auftritt von Steffen Heidrich mit seiner Roland-Kaiser-Double-Show. „Das ist ein Top-Mann aus Dresden. Da meint man, das Original zu hören“, freut sich der Veranstalter. Zum Abschluss des Festes wird die Band Electra im Wechsel mit einem DJ bis 2 Uhr das Altstadtfest beenden.