Festival auf dem Marktplatz

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Zum ersten Mal findet das Spätsommerfestival des Kinder- und Jugendfestivalprojektes Märkisch-Oderland in Seelow statt. Es fördert die künstlerische Betätigung und dient der sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Die Stärke des Projektes liegt u.a. darin, keine Gruppen auszuschließen: Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Kinder mit Migrationshintergrund – jeder kann sich anmelden und teilnehmen.

Das Festivalprojekt steht unter der Schirmherrschaft von Justizminister Stefan Ludwig (Linke). Am 22. und 23. September werden sich Kinder und Jugendliche auf dem Marktplatz in über 30 Beiträgen in den Bereichen Gesang, Tanz, Theater und Instrumentalspiel vor einer Jury präsentieren. Der Sonnabend ist überwiegend den Einrichtungen aus Seelow bzw. aus dem Landkreis vorbehalten. Am Sonntag werden die Tanzwettbewerbe der Vereine und Schulen aus der gesamten Region ausgetragen. Höhepunkte sind ein Special-Show-Act Michael Jackson sowie ein Zumba-Workshop.

Alle Teilnehmer sollen an diesem Turnier Spaß und Freude haben und mit Respekt und Achtung die anderen Teilnehmer wahrnehmen. Am Ende des Wettkampfes erhalten alle ihre Bestätigung: Urkunden und die Gruppenpokale und vor allem viel Applaus. Mitmachen können übrigens auch jung gebliebene Kulturschaffende. Sie sollten sich aber anmelden.

Infos bei Heike-Doreen Klein, Tel. 01732085620, Internet www.kinder-und-jugend-festival-mol.de