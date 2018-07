Hirschluch erhält Auszeichnung

Elke Lang

Storkow „Jusev“ ist einer von 100 Orten aus Deutschland, die vom Bundespräsidenten den Titel „Ausgezeichneter Ort der Ideen 2018“ erhalten haben. Nun wurde dazu eine Tafel in der Evangelischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch angebracht.

Für den Fürstenwalder diakonischen Verein „Jugendhilfe und Sozialarbeit e. V.“ (Jusev) gehört es zur täglichen Arbeit, sich um Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen zu kümmern. Als jedoch 2015 aus Tschechien die Anfrage nach einer Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen für gehörlose Jugendliche an Klaus Waiditschka herangetragen wurde, sah er das als eine „enorme Herausforderung“ an. Aber der Fachbereichsleiter für außerschulische Bildung und internationale Zusammenarbeit bei Jusev erkannte auch sofort, dass das ein spannendes Experiment sein würde.

Das Besondere an dem Projekt „Listen to the Silence“ (Hören auf die Stille) ist laut Klaus Waiditschka „eine doppelte Begegnung, nämlich zwischen jungen Menschen aus drei Ländern und gleichzeitig zwischen Gehörlosen und Hörenden“. Mehrmals pro Jahr kommen jeweils für eine Woche sechs Teilnehmer aus jedem der drei Nationen in einem dieser Länder zusammen: in Deutschland, Tschechien und in Malta.

Der Teilnehmerkreis variiert. Aus dem Land Brandenburg sind zwei Teilnehmer darunter, und schon zweimal fand bereits in der Jugendstätte Hirschluch in Storkow eine Begegnung statt. „Das Wichtigste ist zu erleben, dass man auch ohne gesprochene Worte miteinander reden kann“, erklärt der Projektleiter Waiditschka. Wie das geht, lehren die Gehörlosen die Hörenden: mit Schrift und Zeichensprache, Bildsprache – etwa Fotografie – und Theater, besonders Pantomime.

Da die Gebärdensprache in jedem Land anders ist, war die Verständigung trotz Dolmetscher auch für die Gehörlosen oft eine Herausforderung, berichteten die Teilnehmer. Silke Hansen, Jugendbildungsreferentin der Evangelischen Jugend in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, war in Hirschluch dabei: „Es ist hier ein tolles Gelände, das viele Möglichkeiten bietet, sich zu unterhalten und Gemeinschaft mit Gehörlosen zu erleben“, ist sie begeistert. Besonders habe sie die Atmosphäre im Raum beeindruckt, die so anders sei, wenn Menschen sich lautlos untereinander verständigen.

Silke Hanse war mit Sarah Oltmanns, der Landesjugendpfarrerin, und Bela Doerr, der Vorsitzenden der Evangelischen Jugend, zusammen gekommen, um die Ehrentafel an Silvia Kolodziej vom Jusev-Vorstand zu übergeben.

Die Auszeichnung wird durch die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ verliehen, welche die gemeinsame Standortinitiative der Bundesregierung und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie ist.