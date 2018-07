Annemarie Diehr

Bad Saarow (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Ingrid und Wolf Hartmann aus Bad Saarow.

Unzählige Briefe erzählen die Geschichte ihrer Liebe: Schnuppe und Wolf, das „brave Mädchen“ und der „freche Kerl“; sie Einzelkind, er aufgewachsen in einem Heim, in dem die Mutter Erzieherin war. In der Schulzeit verliebt, während des Studiums räumlich getrennt, am Donnerstag seit 50 Jahren verheiratet.

Ingrid und Wolf Hartmann aus Bad Saarow feiern in diesen Tagen Goldene Hochzeit. Nach Aufenthalten in Stendal, Berlin, Neuenhagen und Bochum haben die Briefe in einem Haus am Scharmützelsee ihre Heimat gefunden. Und mit ihnen ein Paar, das beruflich sowie privat auf eine bewegte Zeit zurückblickt. „In der Zeit der Trennung wächst das Vertrauen“, sagt Ingrid Hartmann, wenn sie daran denkt.

Mehr als 200 Kilometer liegen zwischen Magdeburg und Dresden, wo die heute 72-Jährigen nach dem gemeinsamen Abitur 1964 studierten. Sie Lehramt und Mathematik; er Wirtschaftsingenieurwesen. Die Erfahrung, vier Jahre lang eine Fernbeziehung zu führen: „herrlich“, sagt er; „schrecklich“, sagt sie. Die Ferne überbrückten sie mit Briefen; seine hat sie alle aufgehoben.

„Es braucht Toleranz und Verständnis“, sagt Ingrid Hartmann, nach den Zutaten einer langen Liebe gefragt. Ihr Mann, der damit kokettiert, gerne zu flirten und als Direktor des Modeinstituts der DDR mit den schönsten Frauen Ostdeutschlands zu tun gehabt zu haben, weiß um die Stärke seiner Frau. „Sie war immer tolerant, nie eifersüchtig“, sagt er. „Das braucht Selbstbewusstsein und Zufriedenheit mit sich“, sagt sie. Wirkliche Liebe, sind sich beide einig, gehe tiefer als jeder Flirt.

Der Hochzeit im Bahnhofshotel in Stendal, der Stadt, wo diese Liebe ihren Anfang nahm, folgte bald die Geburt der ersten von zwei Töchtern. Mittlerweile sind Wolf und Ingrid Hartmann Großeltern von fünf Enkelkindern. Eine Tochter ist dem Paar mit ihrer Familie nach Bad Saarow gefolgt, die andere lebt in Bonn.

„Reiner Zufall“, sagt Wolf Hartmann über die Wahl des Wohnortes. Die Arbeit an einem Buch über den Fürstenwalder Automobil-Unternehmer Franz Mettchen brachte ihn in die Region. „Er hat mir ein Auto geliehen, mit dem ich prompt in einen Unfall verwickelt wurde.“ Die einzige Zeugin, die Wolf Hartmanns Unschuld beweisen konnte, wohnte in Bad Saarow. „Ich wollte mich persönlich bei ihr bedanken und fand die Gegend toll“, sagt er.

Wo das Paar seit 2007 wohnt, versammeln sich am Sonnabend rund 70 Gäste. Unter großen Zelten werden 50 Ehejahre gefeiert. „Das Fest ist unser gegenseitiges Geschenk“, sagt sie. Er hat sich natürlich nicht daran gehalten und ein Büchlein für seine Frau verfasst: „Goldene Eheregeln“. An einer Stelle heißt es: „Zwei Menschen können nicht verschmelzen, daher ist es gut, sich und dem anderen Freiräume zu lassen, aber man muss dem anderen vertrauen können. Sich zu vertrauen, ist der beste Liebesbeweis“.