Janet Neiser

Bremsdorf (MOZ) Überpünktlich ist am Donnerstag Brandenburgs Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Bremsdorfer Dorfgemeinschaftshaus vorgefahren. Den so wichtigen Umschlag mit dem Förderbescheid hielt er gleich beim Aussteigen in der Hand. Etwa 304 000 Euro bekommt Bremsdorf für die Sanierung und Umstrukturierung des Gemeinschaftshauses, und zwar aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Als Bürgermeisterin Monika Senzel den Bescheid aufklappte, las sie sich die Summe sicherheitshalber gleich zweimal laut vor. „Man wird die Räumlichkeiten nicht wiedererkennen“, versprach die Bremsdorfer Bürgermeisterin im Beisein des Ministers. „So toll wird das werden.“ Und wie zum Beweis wurden bei dem kleinen Sekt- und Saftempfang vor Ort auch gleich die ersten Zeichnungen für das Großprojekt auf den Tisch gelegt. „Wir haben das alles mit den Bürgern besprochen“, versicherte Monika Senzel und forderte: „Ich erwarte aber auch, dass am Ende alle dazu beitragen, dass das Objekt dann so erhalten bleibt.“

Insgesamt 446 000 Euro wird die Sanierung des Hauses im Bergweg kosten. Da der Grundriss verändert wird, stehen dann mehrere Vereinsräume zur Verfügung. „Die Gemeindevertreter und die Vereine sollen so noch besser wirken können“, erklärte Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel, der auch mit dabei war, als Jörg Vogelsänger den Förderbescheid überbrachte.

Der Landwirtschafts- und Infrastrukturminister schaute sich in den Räumlichkeiten um und meinte mit Blick auf die gut erhaltenen alten Möbel: „Man sieht, dass ihr Herz hierfür schlägt.“ Überall im Land gebe es noch viel zu tun. „Insofern lohnt es sich, um jeden Euro in Brüssel zu kämpfen“, sagte er mit Blick auf die EU-Fördermittel. Funktionieren könne so etwas aber nur, weil Anträge gestellt und weil die notwendigen Eigenmittel aufgebracht würden, betonte Vogelsänger und stieß dann mit der Bürgermeisterin, dem Amtsdirektor und einigen Bürgern an.

Wann genau die Arbeiten an dem Gemeinschaftshaus beginnen, steht noch nicht fest. Die Maßnahmen werden nun ausgeschrieben. Ende 2019 soll aber alles fertig sein. Dann wird es unter anderem auch eine Fertiggarage als Lagerstätte geben.(ja)