Eine Kletterrose zum runden Jubiläum

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Ingeborg Schmidt wurde in dem Jahr geboren, in dem der Erste Weltkrieg endete – am Donnerstag feierte sie nun in der ProCurand-Seniorenresidenz Am Straussee ihren 100. Geburtstag. Unter den Gratulanten war nicht nur ihre Enkelin Barbara Simm, sondern auch Strausbergs stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Wolf, die Blumen brachte und Kosmetik schenkte.

Ingeborg Schmidt kam in Buckow auf die Welt, wo sie zur Schule ging und später in der Bäckerei ihrer Eltern mitarbeitete. „In der Königsstraße“, wie sie sich erinnert. „Außerdem hat sie in einem Fotostudio gearbeitet“, sagt Barbara Simm. Neben ihr zählen vier weitere Enkelkinder und fünf Urenkel zu den Nachfahren von Ingeborg Schmidt. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter auf die Welt gebracht. Mit Ehemann Paul war sie mehr als 40 Jahre verheiratet. In der Seniorenresidenz lebt sie seit 1997, seit drei Jahren im Pflegebereich. „Als ich hier vor 20 Jahren anfing, hat Frau Schmidt mich begrüßt“, sagt Karla Plieth, die die soziale Betreuung im Haus leitet und ebenso wie Einrichtungschef Roland Lange und Mitbewohnerin Annemarie Kralack gratulierte. In der Residenz kümmerte sich Ingeborg Schmidt lange um die Bibliothek und die Rosen am Eingang. Von der Hausleitung bekam sie ein passendes Geschenk: eine Kletterrose. (mst)