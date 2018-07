Empfang für Neubürger fällt aus

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der gemeinsame Neubürgerempfang der Doppelstadt zum Hansestadtfest fällt in diesem Jahr aus. Grund ist die Datenschutzgrundverordnung, wie Oberbürgermeister René Wilke informierte. In den zurückliegenden Jahren hatte die Stadt jeden neu zugezogenen Frankfurter persönlich angeschrieben und eingeladen. Die Anschriften wurden dem Melderegister entnommen. Doch im Zusammenhang mit den nun geltenden, neuen Bestimmungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten „bräuchten wir die Einwilligung aller Bürger dafür, dass wir sie einladen dürfen“, so Wilke. Mit der Neuanmeldung im Bürgeramt bekamen neue Anwohner zwar zuletzt ein Schreiben, auf dem sie diese Zustimmung hätten erteilen können. Doch darauf gab es nur sehr wenige Rückmeldungen. „Deshalb machte das diesmal keinen Sinn. Aber wir suchen nach einer Lösung für das nächste Jahr.“ Die Słubicer Verwaltung meldete ähnliche Probleme. 2014 hatten beide Städte erstmals zu einem gemeinsamen Empfang eingeladen. Unklar ist auch, wie es mit anderen städtischen Veranstaltungen wie der Großen Familie weitergeht. Auch hier greift die Verwaltung auf persönliche Daten zu, um Einladungen zu verschicken. „Wir kommen nicht umhin, uns den neuen Bedingungen zu stellen. Künftig werden wir wohl öffentlich auf die Teilnehmer zugehen müssen“, sagt René Wilke.(thg)