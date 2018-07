Einblicke in den Fundus der Oper Oder-Spree

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Es ist ein Jubiläumsjahr im Amt Neuzelle. Möbiskruge hat jüngst gefeiert, die Klostergründung vor 750 Jahren wird noch immer zelebriert. Das Neuzeller Freibad in seiner jetzigen Form wurde vor 20 Jahren eröffnet. Und 20 Jahre lang gibt es nun auch schon eine Oper in Neuzelle. Letzteres hat die Stiftung Stift Neuzelle veranlasst, mal ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen.

Am 21. Juli lädt sie zu einer Sonderausstellung ins Kalefaktorium im Kreuzgang des Klosters ein, also zwei Tage nach der Premiere der diesjährigen Oper Oder-Spree „Jedermann – ein Musical vom Sterbenlernen“. An dem Sonnabend heißt es dann: „20 Jahre Oper in Neuzelle – ein Blick in den Fundus“. Walter Ederer, Marketingdirektor der Stiftung, sowie Frauke Bischinger, Bühnen- und Kostümbildnerin, die bereits mehrmals für die Opernausstattung in Neuzelle zuständig war, werden den Besuchern eine Einführung in den im wahrsten Sinne des Wortes Bühnenstoff geben.

Mit der Aufführung der italienischen Oper „Rappresentatione di Anima et di Corpo“, die erstmals im Jahr 1600 in Rom gezeigt worden war, wurde im Sommer 1998 der Grundstein für das jährliche Musiktheaterfestival im Kloster Neuzelle gelegt. „Wir möchten uns mit Ihnen an die Höhepunkte und schönen Sommerabende erinnern und gedanklich im Fundus stöbern“, heißt es in der Einladung zur Sonderausstellung.(ja)

„Ein Blick in den Fundus“, 21. Juli, 17 Uhr, Kalefaktorium im Kreuzgang