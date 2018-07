Scheppernde Bleche nerven Kleingärtner

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Anlieger der Straße am Stolp in Rüdersdorf sind derzeit besonders genervt. Speziell die Nutzer von Gärten, die direkt unter der Autobahnbrücke der A10 liegen. „Da scheppern die Bleche“, berichtet ein Betroffener. Er habe dies auch schon der Autobahnmeisterei in Erkner mitgeteilt, fügt er hinzu. Denn nach seinem Empfinden seien die Geräusche aufgetaucht, seit zuletzt an der Brücke gearbeitet worden war. Er sei aber in Erkner mehr oder weniger abgeblitzt.

Der Chef der Autobahnmeisterei Erkner, Andreas Müller, weist dies zurück. Seine Kollegen hätten den Anruf entgegengenommen und den Rüdersdorfer darum gebeten, die Beschwerden zu dokumentieren und über die Rüdersdorfer Gemeindeverwaltung an den Landesbetrieb Straßenwesen weiterzureichen. Es seien halt bestimmte Wege einzuhalten. Die Meisterei sei in erster Linie für die Reinigung der Autobahn und die Verkehrssicherung verantwortlich. Sie betreut die A 10 vom Dreieck Barnim im Norden bis Königs Wusterhausen im Südwesten und die ersten Kilometer der A 12 hinter dem Dreieck Spreeau – von den Verkehrszeichenbrücken (72) über Brücken (103), Regenrückhaltebecken und Leichtflüssigkeitsabscheider sowie rund 18 Kilometer Lärmschutzwände.

Müller sagte der MOZ, er sei inzwischen selbst vor Ort gewesen, habe aber die beschriebenen Geräusche nicht feststellen können. „Es kann aber sein, dass das Klappern, was vermutlich von den Blechen an den Übergängen kommt, nur bei bestimmten Witterungsverhältnissen auftritt“, vermutet er.

Er kündigte aber an, dass noch in diesem Jahr von Rüdersdorf in Richtung Erkner an der Brücke eine „größere Baumaßnahme“ geplant sei. Bis zum Start könne es noch eine Weile dauern, weil Ausschreibung, Bewertung und Vergabe noch nicht gelaufen seien. Ob danach allerdings die beschriebenen Geräusche komplett weg sind, könne noch nicht gesagt werden. Klappern können aus seiner Sicht auch Reste einer alten Kranbahn unter der Brücke. Einige Teile waren zwar schon abgebaut worden, aber Reste gebe es noch. (ufo)