Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt ist weltoffener geworden, finden viele. Vor allem der unaufgeregte Umgang mit Flüchtlingen prägt das öffentliche Bild der Stadt bis heute. Allerdings erleben Gäste mitunter auch ein weniger aufgeschlossenes Frankfurt. Wie zwei Geschäftsleute, die fremdenfeindliche Äußerungen eines Taxifahrers so nicht stehen lassen wollen.

Die Fahrt liegt bereits einige Tage zurück und sie dauerte nur wenige Minuten. Doch die zwei Berater, die geschäftlich in Frankfurt zu tun hatten, ärgern sich noch immer über den Mann, der sie damals zum Bahnhof fuhr. Sie wollen ihren Namen nicht öffentlich nennen. „Wir wollen den Taxifahrer auch nicht verfolgen oder ihn anzeigen. Aber ihm sagen, dass hier eine Linie überschritten wurde“, sagt einer der Beteiligten. Schließlich dürfe man anstandslosen Hass nicht einfach so hinnehmen.

Der bestellte Taxifahrer wartete damals bereits einige Minuten auf seine Fahrgäste. Und er sei entsprechend unwirsch gewesen. „Er hat gleich rumgemault und bretterte unglaublich schnell los. Richtung Bahnhof ging dann eine junge Frau mit dem Kopftuch – links ein Kind, rechts ein Kind – über die Straße“, erzählt er. „Ich erklärte ihm, wir hätten es nicht so eilig, fahren sie mal die Frau nicht tot. Daraufhin meinte er, das sei ja nicht so schlimm, es kämen doch jedes Jahr neue, denn die ficken doch eh nur den ganzen Tag. In dem Moment ist uns eiskalt geworden“. Der Fahrer hätte dann noch auf Angela Merkel, das Steuer- und Rentensystem geschimpft. Am Bahnhof angekommen, „habe ich nicht mit ihm diskutiert, das ist nicht mein Job. Auf der Zugfahrt haben wir das natürlich trotzdem nochmal Revue passieren lassen.“

Sein Kollege und er seien täglich in vielen ostdeutschen Städten unterwegs. „Es ist schade, dass da plötzlich Vorurteile bestätigt werden, mit denen man zwar immer wieder konfrontiert wird, die sich aber sonst in unserer Arbeit mit den Menschen hier in der Region überhaupt nicht bestätigen. Als Visitenkarte für eine Stadt finde ich das dann völlig daneben.“

Der besagte Taxifahrer, dessen Name ebenfalls außen vor bleiben soll, zeigt sich auf Nachfrage ein Stück weit reumütig. „Wenn sie der Meinung sind, dann kann ich mich nur dafür entschuldigen. Da habe ich mich dann wohl im Ton vergriffen“, erklärt der Mann. An die besagte Fahrt könne er sich zwar erinnern. Nicht jedoch mehr an jedes einzelne Wort, das gefallen sei. Die Frau habe er jedenfalls keineswegs überfahren wollen und dies auch nicht angedeutet. „Das ist eine Verleumdung und das weise ich klar zurück.“

Er habe sich Mühe gegeben, damit „die beiden Herren“ noch rechtzeitig zum Zug kommen. Sich dann später an die Medien zu wenden, sei zwar ihr gutes Recht. „Aber sie hätten ja auch gleich mal einen Ton sagen können“, findet er. An seiner grundsätzlichen Meinung über Flüchtlinge und Muslime hätte das aber vermutlich nicht viel geändert.

„Kopftücher“, sagt der Taxifahrer, „gehören nicht zu unserer Kultur. Die Menschen sollen sich an unsere Sitten anpassen“, erklärt er. Natürlich seien viele Flüchtlinge in einer schwierigen Lage, räumt er ein. Und „im Großen und Ganzen kommen wir ja miteinander klar. Aber man kann sich auch nicht in ein Taxi setzen und sagen, fahr mal nach Eisenhüttenstadt. Und wenn man dann fragt, wer das bezahlt, dann kommt: na Mama Merkel. Das ist auch nicht in Ordnung“. Die meisten würden vernünftig mitfahren. Doch er habe eben auch seine schlechten Erfahrungen gemacht. „Man muss das immer von zwei Seiten sehen.“

Nach der Fahrt wandten sich die Betroffenen mit einer Beschwerde an die Funktaxizentrale, die im Auftrag für die selbstständigen Taxiunternehmer Fahrten vermittelt. Die Antwort kam schnell und mit der Zusage, das Thema in einer nächsten Versammlung mit den Unternehmen anzusprechen. „Die Reaktion fanden wir erst einmal sehr positiv“, sagen die beiden Geschäftsmänner. Auch auf eine Anfrage der MOZ erklärt Funktaxi: „Selbstverständlich verurteilen wir derartige Entgleisungen, sollten sie sich denn so zugetragen haben.“ Daher habe man dem Unternehmen auch die Beschwerde und weiteren Schriftverkehr weitergeleitet. Mehr könne man nicht tun. „Erst bei einer Häufung derartiger Vorkommnisse/Beschwerden hätten wir eine Grundlage, besagtes Unternehmen von der Funkvermittlung auszuschließen.“ Allerdings wäre auch das problematisch, weil man keine Firma auf Grund einer unbewiesenen Streitigkeit zwischen Fahrgast und Fahrer maßregeln könne.

Über die Frankfurter Taxigilde beschweren sich Fahrgäste tatsächlich höchst selten. Insgesamt sind in Frankfurt 26 Unternehmen im Taxiverkehr zugelassen. Und in den letzten vier Jahren hat es genau eine Anzeige bei der Straßenverkehrsbehörde gegeben, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Auch Beleidigungen wie die geschilderten seien in dem Zeitraum nicht an die Behörde herangetragen worden. In einer Stellungnahme heißt es, die Stadt distanziere sich ausdrücklich von diesem Vorfall. Gleichzeitig werden die Frankfurter Bevölkerung und Gäste gebeten „bei ähnlichen Vorkommnissen und Erscheinungen sich direkt an die Stadtverwaltung, an die Integrationsbeauftragte bzw. unseren Kollegen für Bürgeranfragen zu wenden, so dass sofort darauf reagiert werden kann“.

Für rassistische, ausländerfeindliche oder diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausländischen und Frankfurter Mitbürgern gegenüber sei in dieser Stadt jedenfalls „kein Platz. Frankfurt ist eine weltoffene, freundliche und lebenswerte Stadt, in der jeder unabhängig von Weltanschauung, Religion, Herkunft willkommen ist.“