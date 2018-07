Fachämter prüfen 87 Vorschläge

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Dieser Tage haben alle Ämter im Rathaus der Barnimer Kreisstadt Post aus der Kämmerei erhalten, die Arbeitsaufträge enthielt. In den kommenden Wochen muss geprüft werden, welche der 87 Vorschläge, die bis zum Ablaufen der Frist am 30 Juni, 12 Uhr, für das Bürgerbudget 2019 unterbreitet worden waren, am 22. September, dem Tag der Entscheidung, von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle des Familiengartens zur Wahl gestellt werden können. „Im vorigen Jahr hatten uns noch 129 Bürgerwünsche erreicht. Aber auch diesmal ist die Beteiligung ja ganz ordentlich“. urteilt Kämmerer Sven Siebert.

Bei ihrem Kontroll-Einsatz handeln die Mitarbeiter der Stadtverwaltung keineswegs nach eigenem Gutdünken. Sie haben sich streng nach einem mit den Volksvertretern abgestimmten Regelwerk zu richten, das das Verfahren zum Bürgerbudget transparent und nachvollziehbar machen soll. So fallen nur aus drei Gründen Vorschläge durch den Rost: Falls die Stadt für die beantragte Investition nicht zuständig ist, falls die Umsetzung mehr als 15 000 Euro kosten würde und falls der Begünstigte in den vergangenen drei Jahren bereits von einem Zuschuss aus diesem Topf profitiert hat, zückt das Rathaus-Personal im übertragenen Sinne die rote Karte. Zudem seien noch zwei Formalien zu beachten, damit die Vorschläge als abstimmungswürdig anerkannt würden, hebt der Kämmerer hervor. Die Einreicher müssten in Eberswalde gemeldet und mindestens 14 Jahre alt sein.

Aus den Ämtern im Rathaus kommt zudem ein Überschlag zurück, was es kosten würde, den jeweiligen Vorschlag zu realisieren. Dann erst wissen Sven Siebert und seine Kollegen, wie viel Geld nötig wäre, alle von den Eberswaldern geäußerten Wünsche zu erfüllen. Dieser Erkenntnisgewinn ist nur theoretischer Natur. Denn daran, dass im Bürgerbudget 100 000 Euro zur Verfügung stehen, ändert sich nichts. In den vergangenen sechs Jahren, so lange gibt es diese direkte Möglichkeit des Zugriffs auf die Eberswalder Finanzen schon, wurden damit immerhin 600 000 Euro in die Ideen der Einwohner investiert. Vermutlich ist sogar ein höherer Betrag geflossen. Denn selbst Vorschläge, für die es am Tag der Entscheidung nicht reichte, werden gelegentlich umgesetzt, wenn die Stadt dies wichtig findet. So dürfte der Antrag, im südlichen Barnimpark im Brandenburgischen Viertel einen Hundeauslaufplatz zu errichten, am 22. September gar nicht mehr zur Abstimmung stehen, weil sich das Vorhaben bereits in der Planungsphase befindet.

