Mehr Senioren und weniger Jüngere

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche Nun gilt das Integrierte Ortsentwicklungskonzept (Inoek) als Fahrplan für die Zukunft. Was das konkret bedeutet, erklärt die MOZ wöchentlich anhand der fünf Themenfelder. Heute: Generationen und Altersgruppen.

In der Rückschau ein dickes Plus: So lässt sich die gesamte Einwohnerentwicklung rückblickend zusammenfassen. Denn zwischen 1994 und 2016 ist die Zahl der Schöneicher um zirka 4000 angestiegen. Das Durchschnittsalter lag 2015 mit 47,7 Jahren leicht über dem Brandenburger Vergleichswert von 46,8 Jahren.

In der Vorschau gibt es ein dünnes Minus: Ein Rückgang der arbeitenden, jüngeren Bevölkerung um 14 Prozent und eine Zunahme der Senioren um 25 Prozent. So lauten die Prognosen des Landesamtes für Bauen und Verkehr und der Bertelsmann Stiftung. Die Altersgruppen wurden dabei nach verschiedenen Lebensabschnitten gewählt: Kind/Jugendlicher – Berufstätige – Rentner; so das vereinfachte Schema. Bis 2030 prognostizieren beide Institutionen einen Rückgang – von aktuell 12 857 gemeldeten Einwohnern auf unter 12 000.

Überwiegt bis dahin klar die Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen mit um die 7 400 Personen, allerdings schrumpft sie in diesen 12 Jahren um 1000 Menschen. Neben dem Rückgang von jungen Leuten und Berufstätigen erwartet die Firma LPG, die das Inoek erstellt hat, auch, dass die Gruppe der Kinder und Jugendlichen kleiner wird: von aktuell knapp 1600 auf 1217.

Wie hoch der Altersschnitt tatsächlich ansteigt, ist von mehreren Faktoren abhängig. Wie viele und wer zieht künftig nach Schöneiche? Entscheidend dafür ist die Entwicklung des Wohnungsangebots für Jung und Alt, Alleinstehende und Familien, Hausbesitzer und sozial Schwache. Auch Neubauvorhaben in den Nachbarkommunen beeinflussen die Altersstruktur.

Wohnen wird ein eigenes Thema in der Inoek-Serie sein. Schon mal vorweg: Laut Umfrage wollen die meisten Senioren zu Hause leben, so dass viele Wohnungen altersgerecht ge- und umgebaut werden müssen. Viele Ein- bis Dreifamilienhäuser sind sanierungsbedürftig. Und nur ein Viertel derjenigen mit Wohnberechtigungsschein haben eine kommunale Wohnung zur Verfügung. (jhh)