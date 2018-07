Ein Standort für die Zukunft

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen In der Grundschule im Rosenpark wird es eng – zu viele Schüler, zu wenige Räume. Ein Erweiterungsbau ist deshalb geplant. Ein Büro hat nun ein Raumkonzept vorgelegt.

Die Aufgabe, vor der die complan Kommunalberatung und das Architektenbüro Kreuzberg + Broniecki standen, war eindeutig: Es sollte ein bedarfsgerechter und zukunftsorientierter Schulstandort geschaffen werden. Dabei seien die Entwicklung der Schülerzahlen, lokale Anforderungen sowie moderne Standards zu berücksichtigen, hieß es. „Zielhorizont“ war das Jahr 2030, die Ausgangslage eine Drei- beziehungsweise Vierzügigkeit. 60 Prozent der Mädchen und Jungen, so die Annahme, werden den Hort besuchen.

Die Planer werteten zunächst vorhandene Daten aus, führten Gespräche mit der Verwaltung und der Schule und schauten sich das pädagogische Konzept der Bildungseinrichtung an. „Es gibt keine rechtsverbindlichen Standards für ein Raumprogramm“, machte Stephan Broniecki im Ausschuss für Wirtschaft und Soziales auf ein Problem aufmerksam. Entsprechende Empfehlungen seien inzwischen veraltet, vereinzelt gebe es kommunale Vorgaben wie etwa die Schulbauleitlinie von Köln, so der Architekt.

Der Standort wird von den Planern als geeignet eingeschätzt. Das Konzept „Schule im Grünen“ sei umsetzbar, das Gebäude in gutem Zustand. Auch gebe es noch weitere Flächen. Allerdings, so wird festgestellt, fehlen Räume. Die Verteilung auf drei Orte (Gebäude, Container und Hangar ) ist problematisch. Eine 50-prozentige Doppelnutzung führe zu Konflikten, die Erreichbarkeit sei schwierig. Als „Knackpunkte“ werden unter anderem die Container angesehen. Hier sei zu klären, ob sie erhalten oder abgerissen werden sollen.

Bei einer vierzügigen Schule sehen die Planer einen Bedarf an Bruttogeschossfläche für einen An- oder Neubau (ohne Container und Hangar) von 6008 Quadratmetern. Noch 3985 Quadratmeter sind es bei einer Dreizügigkeit. Zur Veranschaulichung warf Broniecki eine Skizze an die Wand des Konferenzsaales, die das zusätzlich zu erwartende Bauvolumen (zwei vierstöckige Gebäude) darstellen sollte.

„Das erschlägt einen ja förmlich“, so Anett Schneider. Die berufene Einwohnerin im Ausschuss und Lehrerin an der Europaschule übersetzte auch gleich die nüchternen Zahlen: Dreizügigkeit bedeute eine Verdopplung, Vierzügigkeit sogar eine Verdreifachung der bestehenden Fläche.

„Wir sollten baulich eher großzügiger denken“, sagte Thomas Gill in der anschließenden Diskussion. Zudem plädierte der SPD-Fraktionschef dafür, den Hangar und die Container nicht weiter zu nutzen. Ungeklärt sei außerdem, wohin sich das Brandenburger Schulmodell entwickeln wird.

Von einem „enormen Bedarf“ sprach auch Sebastian Gellert. Der Stadtverordnete setzte sich zudem für die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs ein. Dies müsse nun die logische Folge sein.

Bürgermeister Burkhard Horn sagte in der Ausschusssitzung zu, noch einmal mit der Schule zu reden. Er werde sich aber nicht in die Debatte um inhaltliche Konzepte der Bildungseinrichtung einmischen. Dies sei Sache der Schulkonferenz, aus deren Votum müsse man dann die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Eine Orientierung in Richtung Ganztagsschule ist nach Auffassung von Horn eher nicht zu erkennen.

Darüber hinaus will sich der Rathauschef auch mit der Brandenburgischen Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH zusammensetzen. Dem Unternehmen gehören im Rosenpark einige Flächen, die möglicherweise für die Grundschulerweiterung benötigt werden.

Der Landkreis Barnim überweist insgesamt zehn Millionen Euro an fünf Gemeinden im ländlichen Raum. Die Stadt Werneuchen will für die zwei Millionen Euro die Grundschule erweitern und ausbauen.