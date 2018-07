Bettina Winkler

Jänickendorf (MOZ) Jänickendorf. Fallada steht ganz still und lässt sich von Hanna Just die Mähne kämmen und das Fell striegeln. Die Zehnjährige aus Berlin Adlershof ist trotz Regenwetter voll bei der Sache und strahlt über das ganze Gesicht. „Ich finde Pferde so toll“, sagt sie. Fallada – der 20-jährige Schecke – ist der Liebling bei den jüngeren Kindern und oft zum Reiten bei Dorffesten dabei. „Das braune Schulpferd Bella mit der blonden Mähne ist dann für die Größeren geeignet“, erzähltAnne-Kathrin Bendix, Chefin der Jänickendorfer Ponyfarm. Die gelernte Pferdewirtin hat zwanzig eigene Tiere und etliche Pensionspferde zu versorgen.

Sehr beliebt und immer schnell ausgebucht sind die Reiterferien, die sie auf ihrem Hof im Sommer und im Oktober anbietet. „Für die Sommerferien war schon Anfang Mai kein Platz mehr frei“, erzählt die Chefin. Ausmisten, Putzen und Füttern – diese notwendigen Arbeiten auf einem Reiterhof müssen auch die 15 Mädchen, die noch bis Sonnabend dort erlebnisreiche Ferientage verbringen, übernehmen. Das Auskratzen der Hufe ist dabei nicht jedermanns Sache. „Das mache ich nicht so gern“, sagt Frieda Groß (9), die das erste Mal dabei ist. Auch für Mathilda Ewert (9) sind die Ferien auf dem Reiterhof eine Premiere. „Reiten und mit den Pferden Kuscheln, das ist schön“, sagt die Berlinerin.

Während die Anfänger beim Reiten auf dem Platz noch geführt werden, können Marie, Vanessa und Celina, die schon mehrmals ihre Ferien auf dem Ponyhof verbracht haben, ins Gelände ausreiten. „Das ist für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt Anne-Kathrin Bendix. Neben dem Alltag auf dem Reiterhof gibt es aber noch weitere Aktivitäten wie Baden im nahegelegenen Maxsee oder ein Besuch des Fürstenwalder Schwapps. Als krönenden Abschluss einer erlebnisreichen Woche kann am Lagerfeuer Knüppelteig gebacken werden.

Schon seit 1999 bietet die Ponyfarm Sommerlager an. Viel Arbeit für die Organisatorin. „Alle Mädels finden Pferde toll“, sagt Anne-Kathrin Bendix, „Wir versuchen das familiär, ungezwungen und spaßig zu veranstalten. Bei uns kocht sogar mein Bruder selbst. (bw)