Verkehrsfreigabe ohne Oberleitungsbus

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Autos rollen schon seit ein paar Tagen wieder über die Fritz-Weineck-Straße, die am Donnerstagnachmittag offiziell für den Verkehr freigegeben wurde. Vor dem feierlichen Scherenschnitt war den Anwohnern also ein wenig Zeit geblieben, die auf einer Länge von mehr als 650 Meter für etwa 1,1 Millionen Euro erneuerte Straße in Augenschein zu nehmen und auszuprobieren. Selten hatte eine Baumaßnahme in Eberswalde vorab für so viel Aufregung gesorgt, selten sind die eigentlichen Arbeiten dann so überaus reibungslos verlaufen. Im Vorfeld hatte die Absicht von Stadt, Kreis und Barnimer Busgesellschaft, fortan den Obus dort lang zu führen, helle Empörung hervorgerufen. Sogar 267 Unterschriften waren gegen dieses Vorhaben gesammelt worden. Das deutliche Votum dürfte am Ende dazu beigetragen haben, dass die Eberswalder Rathauspitze ihre Pläne änderte. „Der Verzicht darauf, uns diese zusätzliche Belastung zuzumuten, war für die Verkehrssicherheit ungemein wichtig“, blickte Klaus Steinhäuser, einer der Sprecher der Anwohner-Initiative gegen einen Obuseinsatz auf der Fritz-Weineck-Straße. Jetzt ist der einistige Kritiker fast wunschlos glücklich. Nur auf die beiden Aufpflasterungen, die zur Verkehrsberuhigung beitragen sollen, müsste seiner Ansicht nach sichtbarer hingewiesen werden. „Auch wenn auf der Strecke durchweg Tempo 30 gilt und die Autos also ohnehin langsam zu fahren haben, wäre dieser Hinweis wichtig“, sagte Klaus Steinhäuser.

Vor dem Scherenschnitt erinnerte auch Bürgermeister Friedhelm Boginski an die Debatte zum Obus. „Das Ergebnis zeigt, was die Bürgerbeteiligung in Eberswalde bewirkt“, sagte er,

Die Statistik zur Investition in die Finower Infrastruktur wartet mit beeindruckenden Zahlen auf: Es wurden 5000 Quadratmeter Straße asphaltiert und fast 11 000 Quadratmeter Straße saniert, 2,50 bis 3,20 Meter breite Gehwege sowie 12 Längsparkflächen und 46 Querparkflächenaus Natursteingroßpflaster herrichtet. 22 Leuchten inklusive 10 Lichtmasten wurden erneuert, 25 Bäume und 1000 Gehölze kamen entlang der Fahrbahn in die Erde. Für den Hauptauftragnehmer, die Firma Gala Tiefbau aus Schwedt, gab es bei der Verkehrsfreigabe Lob von allen Seiten. Sie hätten sich immer bestens informiert gefühlt und seien mit allen Anliegen auf Verständnis gestoßen, betonten gleich mehrere Anwohner, so Eberhard Ladewig und Gerd Wenzlawski.

Die Baustelle war im Juni vorigen Jahres eröffnet worden. Die Kosten für die ausgiebige Sanierung teilen sich laut Eberswalder Beitragssatzung Stadt und Anwohner zur Hälfte.