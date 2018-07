Im Velomobil auf Deutschland-Tour

Doris Steinkraus

Alt Zeschdorf (MOZ) Für Aufsehen sorgten am Donnerstag 20 Velomobile. Vom Zeltplatz in Alt Zeschdorf (Märkisch-Oderland) aus machten sie sich auf Richtung Spreewald.

Die Gruppe, darunter zwei Frauen, war am 8. Juli in Lübeck gestartet. Insgesamt werden 1700 km in zwei Wochen absolviert. Die Tour führt sie durch sieben Bundesländer. In Alt Zeschdorf haben die Pedalritter übernachtet. Velomobile sind muskelkraftbetriebene Fahrzeuge mit einer geschlossenen Verkleidung. Sie wiegen zwischen 25 und 40 kg, „je nach Bedarf seiner Nutzer“, erklärte Karl M. Herz. Er selbst ist 1,95 m groß.

Der größte Fahrer in der Truppe misst über zwei Meter. Selbst gebastelt wird nicht mehr. Mittlerweile gibt es 40 Typen auf dem Markt. „Das ist absolute Hightech“, erklärte Herz. Es werde nur hochwertiges Material wie Carbon und Titan verwendet, um die Gefährte leicht und zugleich stabil zu halten. Unter dem Gehäuse ist Platz für alles, was die Fahrer brauchen, einschließlich Zelt und Luftmatratzen. Die Gefährte bringen es auf bis zu 50 km/h. Die Gemeinschaft der Velofahrer wächst. „Ich habe seit 12 Jahren kein Auto mehr“, erklärte Karl M. Herz. Da lohne sich letztlich auch die etwas teurere Anschaffung. Ab 6000 Euro aufwärts kostet ein Velomobil. Der Regen störte die Fahrer nicht. Am Abend stoppte die Gruppe nach ihrer Tour über Fürstenwalde, Beeskow und Eisenhüttenstadt wohlbehalten in Lübben.