Geschäfte laufen auch ohne Fußball-WM

Potsdam (dpa) Die Fußballweltmeisterschaft in Russland hat den Brandenburger Gastronomen nicht die erhofften zusätzlichen Umsätze beschert.

„Das frühe Aus der deutschen Mannschaft ging an uns nicht spurlos vorbei: aus sportlicher und finanzieller Sicht“, sagte Olaf Schöpe, Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg. Gastronomisch hätten er und seine Kollegen bessere Zeiten erwartet, aber das Geschäft sei dadurch nicht komplett vermiest worden. „Es gibt aber genügend Biergärten in Brandenburg, die auch ohne Fußball sehr gut funktionieren“, sagte er. Das sommerliche Wetter habe die Menschen in die Restaurants gelockt.