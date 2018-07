Radwegbau verzögert sich

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Neuruppiner Radwegenetz bleibt lückenhaft: Eigentlich wollte die Stadt in diesem Jahr den Radweg von Nietwerder nach Wulkow bauen. Daraus wird erst einmal nichts.

Das bestätigte Uta Richter vom Neuruppiner Tiefbauamt. Das Projekt sei gut gestartet. „Aber jetzt sind wir über die Eigentumsverhältnisse gestolpert“, so Richter. Nun wolle die Stadt die betreffenden Grundstücke kaufen. Erst im Frühjahr 2019 soll dann der neue Weg entstehen.

„Die Wegeparzelle, die von vielen genutzt wird, liegt nicht auf dem Flurstück, das der Stadt gehört“, erklärte Baudezernent Arne Krohn. Das Land, das die Kommune besitzt, ist mittlerweile aber „üppig begrünt“. Diese Parzelle könnte gerodet werden. Doch das bringe naturschutzrechtliche Probleme mit sich, so Krohn. Wie auch immer die Stadt sich entscheide: Die Komplikationen verzögern das Projekt, bestätigte er.

Für den Radwegeneubau zwischen Nietwerder und Wulkow mussten die Wuthenower zurückstecken: Sie hatten sich einen Radweg in der Kurve am Ortsausgang in Richtung Gnewikow gewünscht. Doch auch daraus wird wegen schwieriger Eigentumsverhältnisse so schnell nichts.