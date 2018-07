Ferienkinder aus dem Kirchenkreis Oder-Spree mit Norovirus infiziert

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der erkrankten Kinder und Betreuer aus Ostbrandenburg in einem Feriencamp im südthüringischen Rauenstein hat sich auf 50 erhöht. Viele Betroffene zeigten aber inzwischen Anzeichen der Besserung, teilte die Pressestelle des Landkreises Sonneberg mit. Bei der Ursache für den Brechdurchfall handele es sich wie schon bei einem ähnlichen Vorfall vor zwei Wochen um Noroviren. Die Erreger seien im Labor nachgewiesen worden.

Der evangelische Kirchenkreis Oderland-Spree richtete in Rauenstein eine Jugendfreizeit für 13- bis 16-jährige Konfirmanden aus. Seit 2006 besuchen Jugendliche aus Gemeinden in Frankfurt, Märkisch-Oderland und Oder-Spree jeden Sommer die Anlage im Thüringer Wald. Probleme habe es bis dato nie gegeben, so Christoph Ritter, Jugendbeauftragter des Kirchenkreises.

Ein Teil der mehr als 190 Teilnehmer sei inzwischen bereits privat abgereist. Die Rückkehr aller im Camp verbliebenen Personen soll laut Pressesprecher Michael Volk nun doch erst am Samstagvormittag mit Reisebussen erfolgen. Zwei Jugendlich befänden sich nach wie vor aufgrund anderer Ursachen in stationärer Behandlung.

Bereits am 28. Juni war im Feriencamp der Norovirus ausgebrochen. 45 Gäste aus Berlin und Frankfurt am Main waren damals betroffen. Das Camp wurde vom Gesundheitsamt geschlossen, ein Auflagenbescheid erteilt. „In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die umfassende und fachgerechte Desinfektion der Anlage durch eine Spezialfirma vom 5. und 6. Juli verwiesen“, so Michael Volk. Außerdem seien auch Bettwäsche, Decken und Kissen vom Betreiber neu angeschafft worden. Am 7. Juli gab der Landkreis die Anlage wieder frei. Am 9. Juli reisten dann die Jugendlichen aus dem Kirchenkreis an. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Krankheitsereignissen besteht, werde nun untersucht.