Wenn Windräder zum Zerwürfnis eines Dorfes führen

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Der bekannte und urkomisch-dramatische Roman „Unterleuten“ von Juli Zeh soll auch im Barnim gedreht werden. Als Auftakt suchte die Produktionsfirma Network Movie Film- und Fernsehproduktion Hamburg, die im Auftrag des ZDF gerade mit den Arbeiten zu dem Dreiteiler begonnen hat, Komparsen aus dem Raum Bernau, Willmersdorf, Tempelfelde und Beiersdorf. Diese sollten im Alter von von 25 bis 70 Jahren sein. Wahrscheinlich stehen sie am Gartenzaun oder graben auf ihren Grundstücken in der Erde. Ganz so, wie Julie Zeh das in ihrem Roman beschreibt.

In Brandenburg hat Regisseur Matti Geschonneck mit der Verfilmung des Erfolgsromans begonnen. Erzählt wird, mehr als dreißig Jahre nach der Wende, die Geschichte des Dorfes „Unterleuten“, in dem Alteingesessene ihre Geheimnisse hüten, die weit zurückreichen und das Leben im Dorf entscheidend beeinflusst haben. Mit den neu Zugezogenen aus dem Westen, die die grüne Idylle suchen und neue Denkweisen und Erziehungsmethoden mitbringen, gibt es ein nicht ganz konfliktfreies Nebeneinander. Juli Zeh beschreibt das in feinen, aber auch derben, denn geschliffenen Tönen.

Als Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe des Dorfes aufgestellt werden sollen, wird das Zusammenleben auf eine sehr harte Probe gestellt – Interessen kollidieren, Intrigen werden gesponnen, kein Stein bleibt auf dem anderen. Es geht um Geld und viel Macht. Doch dann geschieht etwas Unfassbares.

Vor der Kamera von Theo Bierkens spielen in dem Ensemblefilm unter anderen Hermann Beyer, Nina Gummich, Alexander Held, Alexander Hörbe, Charly Hübner, Bettina Lamprecht, Úna Lir, Bjarne Mädel, Dagmar Manzel, Jacob Matschenz, Ulrich Noethen, Sarina Radomski, Christine Schorn, Jörg Schüttauf, Miriam Stein, Mina Tander, Thomas Thieme und Rosalie Thomass. Die Drehbücher zu dem ZDF-Dreiteiler stammen von Magnus Vattrodt.

Regisseur Geschonneck und Autor Vattrodt setzen mit „Unterleuten“ ihre preisgekrönte und erfolgreiche Zusammenarbeit für das ZDF fort, heißt es in einer Ankündigung. „Unterleuten“ gehörte 2016 zu einem der meistgelesenen Romane und hielt sich über Monate auf den Bestsellerlisten.

Gedreht wird an Originalschauplätzen in Brandenburg und Berlin bis Mitte Oktober 2018, der Sendetermin steht noch nicht fest.