Mit dem Archäologen auf Zeitreise

Brandenburg (MOZ) Die Zeit lässt sich ja bekanntlich weder anhalten, noch zurück- oder vordrehen – und doch lassen sich manche Prozesse zumindest verlangsamen oder gar anhalten. So wie im Fall eines 1984 im Wohngebiet Schlaatz bei Potsdam gefundenen Auerochsen – ein heute ausgestorbenes Wildrind –, der von Jägern der Steinzeit um 9400 v. Chr. erlegt und ausgeweidet wurde und dessen Kadaver anschließend durch ein Hochwasser der Nuthe nahezu konserviert sind. Der gesamte Schädel sowie 23 Wirbel und 18 Rippen des Tieres konnten gut erhalten geborgen werden – ein wahrer Glücksfund für Archäologen, die aufgrund der zahlreichen Schnitt- und Kratzspuren die in der Steinzeit üblichen Alltag und Jagdrituale rekonstruieren können.

„Denn gejagt und zerlegt wurde schon damals mit Werkzeugen, die zumeist aus Feuerstein angefertigt wurden. Und daher hat die Steinzeit auch ihren Namen“, erklärt Archäologie Dietmar Rathert, den staunenden Kindern, die seinen Worten wissbegierig lauschen und während einer rund 45-minütigen Tour durch die Ausstellung des Archäologischen Landesmuseum alles rund um die älteste Epoche der Menschheitsgeschichte erfahren. Jeder Raum des ehemaligen Klosters ist dabei einem ganz bestimmten Zeitabschnitt gewidmet und nimmt kleine wie große Besucher mit zahlreichen beeindruckenden Fundstücken mit auf eine Reise in die Vergangenheit.

Dabei stand am Anfang von allem natürlich der Urknall, auch als Big-Bang bekannt. Ein kurzes Video zeigt dabei in Zeitraffer, wie die Welt einst entstand, wie sich Kontinente und Meere formten und wann die ersten Lebensformen auf der Erde entstanden. Mit staunenden Augen beobachten die Kinder dabei anhand einer seitlich mitlaufenden Zeitlinie, wie viele Jahrtausende es dauerte, bis es dem Neandertaler, als erster menschlicher Spezies in der Altsteinzeit gelang, sich an das kühle Klima anzupassen und zu überleben. Im Anschluss führt Dietmar Rathert die kleinen Entdecker von Exponat zu Exponat. Und die staunen nicht schlecht als das riesige Skelett des Auerochsens plötzlich vor ihnen liegt.

Aber auch andere Ausstellungsstücke wie das älteste bekannte Netz der Welt, das einst in Friesack geborgen wurde und beweist, dass der Brandenburger Raum schon in der Steinzeit besiedelt war, ein Stück Birkenpech, das den Menschen damals als eine Art Kaugummi diente, und der operierte Schädel eines erwachsenen Menschen lassen die Kinder staunen. „Das beweist, dass die Menschen schon damals gute anatomische Kenntnisse hatten. Und durch den relativ sterilen Feuerstein waren solche Eingriffe möglich“, erklärt der Archäologe weiter.

Ganz besonders interessant fand die zehnjährige Elisabeth Clemen aber auch die glänzenden Schmuckstücke, die vor allem zum Ende der Jungsteinzeit am Übergang zur Bronzezeit aufkommen. „Ich finde es toll, dass es hier so viele Ausstellungsstücke gibt, die alte Geschichten erzählen. Auch den Mammutzahn, der gezeigt wurde, fand ich beeindruckend“, resümiert die Schülerin, die am Dienstag, 17. Juni, bei der nächsten Führung im Landesmuseum nun alles über die Bronzezeit wissen möchte. In den kommenden Wochen stehen dann – ebenfalls immer dienstags ab 14.30 Uhr – Eisenzeit und Völkerwanderung sowie Mittelalter und Neuzeit auf dem Plan.

