„Ey, Alter“ - Nachdenken über das Alter(n)

Erhard Herrmann

Brandenburg Deutschland wird alt. Lag vor 150 Jahren die Lebenserwartung eines Menschen noch bei 40 Jahren, werden heute geborene Mädchen durchschnittlich 83, Jungen 78 Jahre alt. Laut Prognosen des Statistischen Bundesamtes werden diese Werte in den kommenden Jahrzehnten noch steigen.

Wie wir den letzten Lebensabschnitt empfinden, zeigt eine Ausstellung in der St. Katharinenkirche mit dem Titel „Alter(n) in Brandenburg – Wie leben hochaltrige Menschen 90 +?“ Stimmt das Klischee, dass die Lebensphase Alter mit Krankheit und Unproduktivität gleichgesetzt werden kann? Altsein wird im Allgemeinen eher negativ betrachtet. Jungsein hingegen wird als etwas Positives gesehen. Die „Berliner Altersstudie“ räumt mit diesen Vorurteilen über das Alter auf. Sie zeigt, dass die meisten alten Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind. Mehr als zwei Drittel fühlen sich unabhängig und meinen, dass sie ihr Leben selbst bestimmen können. Ältere erbringen bereits heute einen großen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand.

„In diesem Sinne möchte die Ausstellung motivieren über das eigene Altern nachzudenken“, erklärte Pfarrer Jonas Börsel. Die Kernfragen: In welcher Weise erlebe ich mein eigenes Alter und in welcher Art und Weise beeinflussen und empfinden andere die Vorstellung vom Altern, stehen dabei im Mittelpunkt. Ziel des Ausstellungsprojektes ist es also einerseits, die Lebensgeschichte und anderseits die Lebenssituation von sehr alten Bürgern in Brandenburg darzustellen, um besser auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können.

„Alle, die sich bereit erklärt haben, an diesem Projekt teilzunehmen, sind quasi Zeitzeugen des vorigen Jahrhunderts“, betonte Monika Mey vom Ministerium für Familie. Die Befragten werden in der Wanderausstellung in Form von Porträts, Texten, Hörstationen und Filmausschnitten vorgestellt. So erzählen zehn Frauen und acht Männer der Jahrgänge 1917 bis 1929 aus ganz Brandenburg von ihren aktuellen Lebens- und Wohnsituationen, ihrem Alltag und aus ihrer Biografie. „Bemerkenswert mit welcher Offenheit und Selbstverständlichkeit die Interviewpartner sich geöffnet haben. Sie haben auch teilweise über schreckliche Dinge berichtet, die ihnen während und nach dem 2. Weltkrieg zugestoßen sind, dennoch nie ihren Lebensmut verloren haben und ihr Leben meist bewusst gestaltet haben. Aber auch noch Ziele und Bedürfnisse für die Zukunft haben“, erklärte die Fotografin Marion Schütt. Sie hat zusammen mit der Publizistin Rita Preuß im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg (MASGF) dieses Projekt durchgeführt.

Die Ausstellung kann bis zum 29. November zu den Öffnungszeiten der Kirche besichtigt werden.