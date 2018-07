Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Brandenburger Pharmahändler

dpa

Potsdam (dpa) Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Hehlerei gegen eine Brandenburger Pharmafirma.

Die Ermittlungen liefen noch und seien nicht abgeschlossen, sagte Dorina Dubrau, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, am Freitag auf Anfrage. Weitere Details wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Der Vorgang sei seit April 2017 anhängig.

Das ARD-Magazin „Kontraste“ hatte berichtet, dass ein Netzwerk international tätiger Pharmahändler in Deutschland illegal mit Krebsmedikamenten im Wert von mehreren Millionen Euro gehandelt haben soll. Ein Brandenburger Unternehmen sei beteiligt. Das Gesundheitsministerium in Potsdam betonte, es gebe keine Hinweise, dass mit Arzneimitteln, die Gegenstand von Straftaten oder in ihrer Qualität beeinträchtigt seien, gehandelt worden sei. Für den Nachmittag wurde eine Mitteilung angekündigt.