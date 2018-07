Dem Ärztemangel entgegen wirken

Stephan Achilles

Elstal Sechs bis sieben Jahre Studium, mehr als fünf Jahre Facharztausbildung, dann für mindestens 100.000 Euro eine Praxis einrichten, der Weg zum niedergelassenen Arzt ist aufwändig. Klar, dass man dann dorthin geht, wo das Einkommen am höchsten ist. Landarztpraxen in kleinen Städten und Gemeinden sind da nicht unbedingt die erste Wahl.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) kommen auf 100.000 Einwohner im Havelland rund 126 Ärzte und Psychotherapeuten. In Berlin und Potsdam sind es rund 235 bzw. 241. Besonders für Kinder- und Frauenärzte, Hautärzte, Chirurgen, Orthopäden und andere Fachärzte beträgt die Arztdichte im Havelland - verglichen mit den Großstädten - nur etwa 50 Prozent. Im ländlichen Raum, abseits der Städte, wird das zum Problem.

Um dem entgegenzuwirken, vergibt der Landkreis Zuwendungen in Höhe von bis zu 20.000 Euro an Mediziner, die sich für die Übernahme oder die Neugründung einer Praxis im Havelland entscheiden. Grundlage dafür ist eine „Richtlinie zur Vergabe von Förderungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung“. „Wir bewerben das Förderprogramm intensiv“, erklärt Landrat Roger Lewandowski. „Bisher gibt es aber leider noch zu wenig Anfragen.“ Amtsarzt Dr. Erich Hedtke erwartet Probleme besonders bei den Kinderärzten in Nauen und Rathenow. Einige Praxen würden aus Altersgründen auf absehbare Zeit nicht mehr weitergeführt werden können. Da müssten Nachfolger her. Wo Niederlassungsmöglichkeiten bestehen, entscheiden aber maßgeblich die Kassenärztlichen Vereinigungen. Auf der Webseite der KBV ist angegeben, dass es im Land Brandenburg keine Niederlassungsmöglichkeit für Kinderärzte gibt. Das steht im Widerspruch zur Realität und muss korrigiert werden, zumindest wenn es um die Nachfolgeregelungen für bestehende Kinderarztpraxen geht.

Zwei Ärzte, die von den Zuwendungen des Landkreises profitieren, sind Dr. Alexander Meczulat und seine Frau Dr. Alexandra Gittel-Meczulat. Die beiden gebürtigen Berliner haben im Wustermarker Ortsteil Elstal eine Gemeinschaftspraxis eröffnet. Sie bieten eine hausärztliche Grundversorgung für gut 1.000 Patienten, die aus Wustermark, Dallgow und sogar aus Spandau in die Praxis kommen. Telefonisch sollte man sich anmelden. „Man kann dann entscheiden, ob man einen Arzt mit Bart oder ohne haben möchte“, scherzt Alexander Meczulat. Die Praxis sei gut angelaufen, betont er. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Umfeld klappe ausgezeichnet und er schätze den Standort sehr.

Die helle, freundliche Arztpraxis befindet sich in Elstal am Karl-Liebknecht-Platz 2d im Erdgeschoss und ist komplett barrierefrei. Direkt vor der Tür gibt es reichlich Parkplätze und die Bushaltestelle der Linien 663 und 667 ist nur wenige Meter entfernt.