„Bildungsmitte“ nimmt Gestalt an

Silvia Passow

Wustermark Da staunten die rund zwanzig Kinder der Kita Spatzennest nicht schlecht. Mit etwas zu großen Sicherheitshelmen auf den Köpfen durften sie beim Richtfest dabei sein und sehen, wie die neue Schule Gestalt annimmt, in der sie eines Tages selber lernen werden. Wenn es weiter rund läuft, wird die Schule mit Hort und Sporthalle im zweiten Halbjahr 2019 eröffnet. Schulleiter Michael Heinrich hofft, hier im nächsten Jahr zur Einschulung die Erstklässler begrüßen zu dürfen.

72 Meter lang, 45 Meter breit ist der neue Gebäudekomplex. 10 bis 10,5 Millionen Euro Gesamtkosten sind für den Bau eingeplant und bis jetzt, so Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos), läuft es finanziell nach Plan. Auch zeitlich hat Schreiber keine Beanstandungen, im Gegenteil, er ist voll des Lobes für die ausführende Baufirma. Baubeginn war im November letzten Jahres, im Februar 2018 die Grundsteinlegung und nun, im Juli, Richtfest. Am Erweiterungsbau für die Schule sind sechs regionale Unternehmen beteiligt.

Mit dem Erweiterungsbau erhält die Otto-Lilienthal-Grundschule gegenüber dem historischen Gebäude nicht nur mehr Räume für den Schulbetrieb, inklusive sechs Fachräumen. Auch ein Hort wird hier eingerichtet. Der Clou dabei, die Räume sind äußerst wandelbar und flexibel nutzbar. Verschiebbare Zwischenwände erlauben die räumliche Anpassung, so kann in kleiner Gruppe gelernt oder gemeinsam gespielt und gefeiert werden. Neubau und der denkmalgeschützte Altbau werden durch Spielflächen und Grünanlage verbunden. Die Zwei-Feld-Sporthalle wird Raum für sportliche Aktivitäten bieten, den Schülern und auch den Vereinen der Umgebung. Das gesamte Projekt bringe „auch finanzielle Risiken mit sich. Doch wir haben uns gesagt, wir gehen das komplett an. Keine halben Sachen“, sagt Schreiber. Das Ensemble nennt er schon jetzt, „die Bildungsmitte Wustermarks.“