Weitere Bürgerwünsche gesucht

Norbert Faltin

Nauen/Havelland Der Landkreis Havelland überarbeitet derzeit das Buskonzept für das weitere Havelland. Für die Konzepterstellung wurden bereits Befragungen an Nauener Schulen durchgeführt, um den Bedarf der Schüler hinsichtlich der Schulzeiten, aber auch zu Freizeitaktivitäten zu ermitteln.

Mit Veröffentlichung des ersten Konzept-Entwurfes Anfang Juni im OSZ Nauen hat sich jedoch gezeigt, dass die Kernstadt Nauen und ihre Ortsteile noch nicht ausreichend von den Veränderungen profitieren konnten.

Nauens Bürgerinnen und Bürger – und hier vor allem Jugendliche und Eltern buspflichtiger Kinder - haben die Chance, bis zum 31. August auf der Internetplattform www.havelbus.de unter der Rubrik „Bürgerbeteiligung“, das neue Konzept einzusehen und ihre Anregungen und Hinweise zu den Busverbindungen in Nauen an den Landkreis zurückzumelden. Positives sowie negatives Feedback ist nötig. Die Bürgerbeteiligung ist deshalb wichtig, da eine weitere Überarbeitung der Busverbindungen in den kommenden Jahren nicht angedacht ist.

Nach Beendigung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens wird das Konzept überarbeitet und in neuer Fassung dem Wirtschaftsausschuss am 14. November und dem Kreistag am 10. Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Umsetzung des Konzeptes soll dann 2019 erfolgen.