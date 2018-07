Anklage gegen Oranienburger wegen Betruges beim Hausbau

Jana Reimann-Grohs

Oranienburg (MOZ) Wegen Unterschlagung und Verstoßes gegen das Berufsverbot muss sich seit Donnerstag ein 62-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Oranienburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Oranienburger vor, eine ihm überreichte Summe von 40 000 Euro nicht wie abgesprochen für den Einbau von Fenstern und Türen in einem Neubau in Eichwalde (Dahme-Spreewald) verwendet zu haben. Er war von Juli bis September 2014 dort als Bauleiter tätig. Den Bauherren sei ihr Geld nicht zurückerstattet worden.

Der 62-Jährige war laut Staatsanwalt im Jahre 2010 schon einmal wegen Betruges verurteilt worden und bekam Berufsverbot. Vier Jahre später habe er einen Rohbau auf dem Grundstück der Familie S. in Eichwalde errichten lassen. Außerdem soll der Angeklagte für den geplanten Einbau von Fenstern und Türen einen Geldbetrag von 40 000 Euro quittiert haben, um dafür Material in Polen einzukaufen sowie notwendige Arbeiten durch dort ansässige Gewerke ausführen zu lassen, was aber wohl nie passierte.

Der Angeklagte gab an, den Rohbau des Hauses lediglich im Auftrag einer Firma begleitet zu haben, in der er in Nebentätigkeit angestellt und für die Bauüberwachung zuständig gewesen sei. Für seine Dienste habe der arbeitslose Oranienburger eine Vergütung von monatlich 165 Euro erhalten. Den Bauherrn habe er nur eine Empfehlung für eine polnische Firma ausgesprochen, ließ er über seinen Verteidiger in einer Erklärung verlesen. Alle Geldbeträge habe der Beschuldigte während des Rohbaus stets an Handwerker weitergeleitet und nichts für sich behalten.

Von den besagten 40 000 Euro habe er die Hälfte für offene Rechnungen aus der Rohbauphase entgegen genommen. Eine weiterführende Verantwortung oder Beauftragung für einen bezugsfertigen Bau lehnte der 62-Jährige ab. Die Firma sei nach dem Rohbau nur noch als verpflichtende Bauleitung aufgetreten, weil dies so gesetzlich vorgeschrieben war, sagte ein Vertreter des Unternehmens vor dem Amtsgericht.

Der Bauherr gab dagegen an, der Angeklagte sei über den Rohbau hinaus Organisator ausführender Arbeiten gewesen. Er habe von ihm sogar eine Anzahlung von 20 000 Euro für Fenster und Türen gefordert, die er daraufhin ohne Quittung und später auch die restliche Summe bekam. Die 40 000 Euro habe er ihm quittiert, das Geld jedoch nicht an die polnische Firma weitergeleitet, berichtete der Zeuge.

Dem widersprach der Angeklagte jedoch bei seiner Anhörung. Er habe nur den Kontakt vermittelt und verwies auf eine mögliche, eigenmächtige Beauftragung durch den Bauherrn selbst. An E-Mails, in denen die Familie die Rückgabe ihres Geldes forderte, konnte sich der 62-Jährige vor Gericht nicht erinnern. Auch nicht an sein angebliches Versprechen den Bauherrn gegenüber, die gezahlten Beträge „zurückholen“ zu wollen.

Der Prozess soll am 2. August mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt werden. Geklärt werden soll dann auch, welche Rolle die unterschiedlichen Quittungsbelege spielen, die dem Gericht jeweils von den Bauherrn und dem Angeklagten vorgelegt wurden.