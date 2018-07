Busbahnhof in der Kreisstadt wird umgebaut

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) braucht einen leistungsfähigen Busbahnhof in Oranienburg. Das Gelände an der Stralsunder Straße wird jetzt modernisiert und umgebaut.

„Der Oranienburger Bahnhof ist die Drehscheibe für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Oberhavel“, sagt OVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Fischer. Die meisten Busse des Unternehmens starten vom Oranienburger Bahnhof aus oder haben ihn als Ziel. Schließlich ist das der wichtigste Knotenpunkt mit der S- und Regionalbahn im Landkreis.

Die Busse brauchen jedoch auch Platz für die Pausenzeiten der Fahrerinnen und Fahrer. Der entstehe aber auch mit der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes nicht. Deshalb sei die Fläche an der Stralsunder Straße, Ecke Lindenstraße für die OVG unverzichtbar, sagt Klaus-Peter Fischer. Allerdings sei der Busbahnhof in die Jahre gekommen, und die Entwässerung des Geländes müsse erneuert werden, so Fischer, der auch Chef der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft ist.

Die Bauarbeiten haben dieser Tage begonnen. Das Gelände wurde deshalb abgesperrt, und der Wartebereich der OVG-Busse ist vorübergehend in die Lindenstraße verlegt worden. „Die Parkbereiche für Autofahrer auf der südlichen Seite der Lindenstraße können deshalb derzeit nicht genutzt werden“, bittet Eike-Kristin Fehlauer von der Pressestelle der Stadtverwaltung um Verständnis. Voraussichtlich erst ab 20. September, wenn die Bauarbeiten am Busbahnhof abgeschlossen sein sollen, stünden die Parkplätze wieder zur Verfügung.

Als ehemaliges Auer-Areal gilt das Gelände zwischen südlicher Stralsunder Straße und der Lehnitzstraße, teilweise sogar bis zur Havel, als Altlastenfläche. „In tieferen Bodenschichten werden wir sicher auf mit Thorium belastetes Material stoßen“, sagt Christian Ahrens. Mit einem Messgerät ermittelt der Fachmann einer Spezialfirma die Strahlung, die von den bereits entsiegelten Bodenflächen ausgeht. Ahrens kann Entwarnung geben. Alle bisherigen Ergebnisse lägen unter dem Orientierungswert von 150 nano Sievert.

Ahrens wird die Bauarbeiten aber weiter mit Messungen begleiten. Sollten bei erforderlichen Bodenaushüben bedenkliche Strahlungswerte ermittelt werden, gelte es zu entscheiden, wie mit dem Material zu verfahren sei. Bis zu einem bestimmten Grenzwert dürfe belasteter Boden an Ort und Stelle wieder eingebaut werden. Lägen die gemessenen Werte darüber, sei das Material auf einer speziellen Anlage zu deponieren.

Auch die benachbarten Grundstücke mit den P&R-Plätzen gehörten seinerzeit zum Werksgelände von Auer. Das Unternehmen stellte einst unter anderem Gasglühstrümpfe her. Dazu war Thorium nötig. Auch mit Uran wurde bei Auer experimentiert. Deshalb sind zahlreiche Flächen in der Stadt bis heute mit Monazitsanden belastet. Solange sie jedoch gedeckelt sind, geht von ihnen keine Gefahr aus, sagen Fachleute.